Quote of the Day: पत्नी के अंदर हैं ऐसे गुण तो घर को बना देगी स्वर्ग, जानें आचार्य चाणक्य की सलाह
आचार्य चाणक्य के अनुसार, पत्नी में कौन से गुण होने चाहिए जो घर को स्वर्ग बना दें? मन, वचन और कर्म की शुद्धता, मीठी बोली और धैर्य जैसी खूबियों पर चाणक्य की अनमोल सलाह। Quote of the Day में जानें आदर्श पत्नी के गुण और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के उपाय।
28 मार्च 2026, आज का सुविचार: 'घर की खुशहाली और बरबादी दोनों ही पत्नी के हाथ में होती है। अच्छी पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है, जबकि बुरी पत्नी उसे नर्क।'
चाणक्य नीति में महिलाओं की भूमिका को बहुत गहराई से समझाया गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक आदर्श पत्नी घर की नींव होती है। वह न सिर्फ पति की साथी है, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत, संस्कार और खुशहाली की रक्षक भी है। अगर पत्नी में कुछ गंभीर अवगुण हैं, तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। वहीं अच्छे गुणों वाली पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है। आइए चाणक्य नीति के अनुसार आदर्श पत्नी के गुणों को जानते हैं।
चाणक्य नीति में पत्नी का महत्व
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक आदर्श पत्नी परिवार की इज्जत और खुशियों की कुंजी होती है। बेटी जब बहू बनकर आती है, तो पूरा परिवार उसकी जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। यदि पत्नी में अच्छे गुण हैं, तो घर में सुख-शांति बनी रहती है, लेकिन यदि उसमें गंभीर अवगुण हैं, तो ना सिर्फ दांपत्य जीवन बिगड़ता है बल्कि आने वाली पीढ़ी पर भी बुरा असर पड़ता है। चाणक्य के अनुसार पत्नी मन, वचन और कर्म से शुद्ध होनी चाहिए।
चाणक्य नीति का महत्वपूर्ण श्लोक
चाणक्य नीति में लिखा है:
'साभार्या या शुचिदक्षा सा भार्या या पतिव्रता। सा भार्या या पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी।।'
इस श्लोक में आचार्य चाणक्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वह पत्नी आदर्श है जो पतिव्रता हो, पति को प्रिय हो, सत्य बोलने वाली हो और घर-परिवार को कुशलतापूर्वक संभालने वाली हो। ऐसी स्त्री न सिर्फ पति की सहयोगी बल्कि पूरे परिवार की रीढ़ होती है।
मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना
आचार्य चाणक्य के अनुसार, आदर्श पत्नी तीनों स्तरों पर शुद्ध होती है। मन से शुद्ध यानी छल-कपट से दूर, वचन से शुद्ध यानी सम्मानजनक और मीठी बोली बोलने वाली, तथा कर्म से शुद्ध यानी परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखने वाली। ऐसी महिला ससुराल को अपना मायका समझती है और सभी सदस्यों को एकजुट रखती है। मन, वचन और कर्म की शुद्धता से घर में सकारात्मक वातावरण बनता है।
अभद्र भाषा और क्रोध से बचना
चाणक्य नीति में स्पष्ट चेतावनी है कि जिस पत्नी की बोली कड़वी और अभद्र हो, उसका त्याग कर देना बेहतर है। बुरी बोली हथियार से भी ज्यादा घातक होती है। बात-बात पर क्रोध करना परिवार में कलह पैदा करता है। गुस्से में इंसान सही-गलत का भेद भूल जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पत्नी को धैर्यवान, संयमित और मीठे स्वभाव की होनी चाहिए। क्रोध और कड़वी बोली रिश्तों को हमेशा के लिए बिगाड़ सकती है।
आदर्श पत्नी के गुण और परिवार पर प्रभाव
एक अच्छी पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है। वह पति का सम्मान करती है, सास-ससुर की सेवा करती है, बच्चों का सही मार्गदर्शन करती है और परिवार की इज्जत बढ़ाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी पत्नी न सिर्फ पति की सहधर्मिणी होती है बल्कि परिवार की रक्षक भी होती है। यदि पत्नी में ये गुण हैं तो आने वाली पीढ़ी भी संस्कारी और सुखी होगी। इसलिए विवाह से पहले या बाद में पत्नी के स्वभाव, बोलचाल और आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
आचार्य चाणक्य की ये सलाह आज भी प्रासंगिक है। एक अच्छी पत्नी परिवार को मजबूत बनाती है, जबकि बुरी आदतें पूरे घर को बर्बाद कर सकती हैं। 28 मार्च 2026 को इस सुविचार को अपनाकर अपने पारिवारिक जीवन को और बेहतर बनाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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