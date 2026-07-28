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Quotes of the Day: जीवन में हर मुश्किल को करना है आसान? हनुमान जी की ये 5 सीख बदल देगी सोच

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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जीवन में हर मुश्किल को आसान बनाना है? हनुमान जी की ये 5 सीख आपकी सोच बदल देंगी। विनम्रता, निष्ठा, आत्मविश्वास, निस्वार्थ सेवा और धैर्य, इन गुणों को अपनाकर चुनौतियों का सामना आसानी से करें। आज के सुविचार में पढ़ें हनुमान जी के जीवन के अमूल्य संदेश।

Quotes of the Day
आज का सुविचार

जीवन में हर मुश्किल को आसान बनाना है? हनुमान जी की ये 5 सीख आपकी सोच बदल देंगी। विनम्रता, निष्ठा, आत्मविश्वास, निस्वार्थ सेवा और धैर्य, इन गुणों को अपनाकर चुनौतियों का सामना आसानी से करें। आज के सुविचार में पढ़ें हनुमान जी के जीवन के अमूल्य संदेश।

भगवान हनुमान को शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। लेकिन उनका जीवन केवल पराक्रम की कहानी नहीं है। विनम्रता, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का भी अद्भुत उदाहरण है। रामायण में हनुमान जी ने हर चुनौती का सामना धैर्य, बुद्धिमानी और अटूट विश्वास के साथ किया। उनकी ये पांच सीख आज भी हर उम्र के व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हैं। अगर इन्हें अपने व्यवहार में उतार लें तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान हो सकता है।

विनम्रता ही सबसे बड़ी ताकत है

हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी उसका अहंकार नहीं किया। हर सफलता का श्रेय प्रभु श्रीराम की कृपा और अपने कर्तव्य को दिया। यह सीख हमें बताती है कि चाहे जीवन में कितनी भी उपलब्धियां मिल जाएं, विनम्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। नम्र स्वभाव व्यक्ति को लोगों के दिलों में सम्मान दिलाता है। लंबे समय तक सफलता बनाए रखने में भी मदद करता है। विनम्र रहकर हम दूसरों को अपने करीब ला सकते हैं और रिश्ते मजबूत बना सकते हैं।

अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएं

हनुमान जी ने हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया। माता सीता की खोज हो, लंका तक संदेश पहुंचाना हो या लक्ष्मण के लिए संजीवनी लानी हो, उन्होंने हर कार्य को अपना सर्वोच्च कर्तव्य माना। यह संदेश हमें सिखाता है कि अगर हम अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा रखें, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी पार की जा सकती है। निष्ठा से काम करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता और सफलता उसके कदम चूमती है।

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आत्मविश्वास जगाइए, असंभव भी संभव लगेगा

रामायण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग बताता है कि जब हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया गया, तब उन्होंने समुद्र लांघकर असंभव लगने वाले कार्य को संभव कर दिखाया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही छिपी होती है। जरूरत केवल खुद पर विश्वास करने और सही समय पर अपनी क्षमता को पहचानने की होती है। आत्मविश्वास जगाने से डर भाग जाता है और रास्ते खुलने लगते हैं।

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निस्वार्थ सेवा से मिलता है सच्चा संतोष

हनुमान जी ने कभी अपने लिए सम्मान, धन या प्रसिद्धि की इच्छा नहीं की। उनका हर कार्य प्रभु श्रीराम की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए था। यह सीख हमें बताती है कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना मन को गहरा संतोष देता है। सेवा का भाव व्यक्ति को भीतर से मजबूत और शांत बनाता है। निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता।

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धैर्य और साहस से हर चुनौती पर पाएं जीत

जीवन में कठिन समय हर किसी के सामने आता है, लेकिन हनुमान जी ने कभी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। उन्होंने हर समस्या का समाधान धैर्य, बुद्धिमानी और साहस से खोजा। यही गुण आज के समय में भी सफलता की कुंजी हैं। अगर हम घबराने के बजाय शांत मन से निर्णय लें और आत्मविश्वास बनाए रखें, तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान हो सकता है। धैर्य और साहस साथ चलें तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती।

भगवान हनुमान का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि विनम्रता, निष्ठा, सेवा, आत्मविश्वास और धैर्य में भी होती है। इन पांच गुणों को अपनाकर जीवन की हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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