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Quote of the Day: मां लक्ष्मी को प्रिय होते हैं ये 3 लोग, पढ़ें चाणक्य नीति

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Suvichar 27 June 2026: मां लक्ष्मी को प्रिय होते हैं ऐसे लोग। चाणक्य नीति में बताए गए 3 गुण अपनाकर घर से दरिद्रता दूर करें और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। पढ़े आज का सुविचार।

Quote of the Day: मां लक्ष्मी को प्रिय होते हैं ये 3 लोग, पढ़ें चाणक्य नीति

27 जून 2026 की सुबह सकारात्मक विचारों के साथ शुरू हो रही है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि सही विचारों और अच्छे आचरण से आती है। जब घर में सम्मान, संतोष और शांति होती है, तब मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करती हैं। आज का दिन पुरानी गलतियों को सुधारने और लक्ष्मी को आमंत्रित करने का है।

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि मां लक्ष्मी किन गुणों वाले लोगों के घर में निवास करती हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण श्लोक में तीन मुख्य बातें बताई हैं, जिन्हें अपनाने से धन की कमी कभी नहीं होती है।

चाणक्य नीति का महत्वपूर्ण श्लोक

मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसञ्चितम्।

दम्पत्येः कलहो नाऽस्ति तत्र श्रीः स्वयमागता।।

इसका अर्थ है - जिस घर में मूर्खों की पूजा नहीं की जाती, जहां अन्न का अच्छा संग्रह होता है और जहां पति-पत्नी में कलह नहीं होता, वहां मां लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती हैं।

मूर्खों का आदर नहीं करना

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख लोगों को कभी सम्मान नहीं देना चाहिए। जो लोग मूर्खता को बढ़ावा देते हैं या मूर्खों की बातों को महत्व देते हैं, उनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। गुणवान और समझदार लोगों का आदर करने से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मूर्खता को बढ़ावा देने वाले घर में धन की कमी हमेशा बनी रहती है। इसलिए बुद्धिमान लोगों की संगति चुनें और मूर्खता को दूर रखें।

अन्न का सम्मान और संग्रह

चाणक्य नीति में अन्न को बहुत महत्व दिया गया है। जिस घर में अन्न की कमी नहीं होती और अन्न का आदर किया जाता है, वहां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। अन्न का अपमान या बिना सोचे-समझे फेंकना लक्ष्मी को नाराज करता है। इसलिए घर में अन्न का भंडार हमेशा बना रखें और उसका सम्मान करें। छोटी-छोटी बचत और अन्न की सही व्यवस्था से धन बढ़ता है।

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पति-पत्नी में कलह ना होना

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा लक्ष्मी को सबसे ज्यादा नाराज करता है। जहां घर में शांति, प्रेम और समझ होती है, वहां लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं। कलह, तनाव और रोज की लड़ाई लक्ष्मी को दूर भगाती है। पति-पत्नी अगर एक-दूसरे का सम्मान करें, छोटी-छोटी बातों को न बढ़ाएं और घर में सुख-शांति बनाए रखें, तो धन-समृद्धि अपने आप बढ़ती है।

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लक्ष्मी को आमंत्रित करने का मार्ग

चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि लक्ष्मी चंचल स्वभाव की हैं। वे उन घरों में नहीं टिकती जहां अशांति, मूर्खता और अपमान होता है। अगर आप सुखी और समृद्ध जीवन चाहते हैं तो इन तीन गुणों को अपनाएं - मूर्खों का आदर ना करें, अन्न का सम्मान करें और घर में शांति बनाए रखें।

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27 जून 2026 का दिन लक्ष्मी को आमंत्रित करने का अच्छा अवसर है। चाणक्य की ये सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर हम इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें, तो मां लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में वास करेंगी और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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