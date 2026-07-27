Quote of the Day: जैसा सोचेंगे, वैसा ही बनेंगे! स्वामी विवेकानंद ने बताया सफलता का सबसे बड़ा मंत्र
Aaj Ka Suvichar 27 July 2026: जैसा सोचेंगे, वैसा ही बनेंगे! स्वामी विवेकानंद ने बताया सफलता का सबसे बड़ा मंत्र। जानिए कैसे सकारात्मक सोच आपके व्यक्तित्व और भविष्य को बदल सकती है। नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर आत्मविश्वास और खुशहाली पाएं।
जीवन में सफलता और खुशहाली सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। बहुत कुछ हमारी सोच पर टिका होता है। कई लोग सुविधाओं के बावजूद नकारात्मक विचारों के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कम साधनों वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच के बल पर बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। स्वामी विवेकानंद ने इसी बात को बहुत साफ शब्दों में कहा था। उन्होंने बताया कि -
'हम वही बनते हैं, जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार जीवित होते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं।'
विचार ही गढ़ते हैं आपका व्यक्तित्व
स्वामी विवेकानंद का मानना था कि इंसान का व्यक्तित्व उसके विचारों का आईना होता है। अगर मन में आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मकता भरी होगी, तो उसका असर हमारे व्यवहार और फैसलों में दिखेगा। वहीं अगर मन लगातार डर, निराशा और नकारात्मक बातों से भरा रहेगा, तो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए जीवन बदलने की शुरुआत अपनी सोच बदलने से ही करनी चाहिए। अच्छे विचार धीरे-धीरे अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं।
हम वही बनते हैं, जो हमारे विचार हमें बनाते हैं
स्वामी विवेकानंद के अनुसार, हर विचार हमारे भविष्य की नींव रखता है। केवल अच्छी बातें बोलना काफी नहीं है। मन में भी अच्छे और रचनात्मक विचारों को जगह देना जरूरी है। यही विचार धीरे-धीरे हमारे काम और जीवन की दिशा तय करते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, वही अपने जीवन पर भी नियंत्रण रख पाता है। सोच को शुद्ध रखना सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है।
नकारात्मक सोच बन सकती है सबसे बड़ी रुकावट
कई बार व्यक्ति की सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच होती है। मैं यह नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा या मेरे पास साधन नहीं हैं जैसे विचार आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद हमेशा युवाओं को निर्भीक बनने और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखने की प्रेरणा देते थे। उनका मानना था कि सकारात्मक सोच असंभव लगने वाले लक्ष्य को भी संभव बना सकती है। नकारात्मक विचारों से मुक्त होना ही असली जीत है।
अच्छे विचारों के लिए अच्छा वातावरण भी जरूरी
मन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए जीवनशैली भी महत्वपूर्ण है। प्रेरणादायक किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों का साथ, नियमित आत्मचिंतन और ध्यान मन को स्वस्थ रखते हैं। जब विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं तो फैसले भी संतुलित और प्रभावी बनते हैं। ये छोटी-छोटी आदतें धीरे-धीरे पूरे व्यक्तित्व को निखार देती हैं।
सफलता की शुरुआत मन से होती है
स्वामी विवेकानंद का संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारे विचार हैं। अगर हम मन को सकारात्मक, साहसी और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखें तो कठिन परिस्थितियां भी हमें रोक नहीं सकतीं। हर दिन अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान दें। आज की सोच ही आने वाले कल का व्यक्तित्व और भविष्य तय करती है। सकारात्मक विचारों से भरा मन ही सफलता और सच्चे सुख की सबसे मजबूत नींव बनता है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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