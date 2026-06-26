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Quote of the day: किसी को भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए ये 5 बातें, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Chanakya Niti in hindi: आचार्य चाणक्य की नीतियां वर्तमान में भी लोकप्रिय हैं। चाणक्य ने अपनी एक नीति के जरिए बताया है कि किन बातों को किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। आप भी पढ़ें आज की चाणक्य नीति।

Quote of the day: किसी को भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए ये 5 बातें, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार

Quote of the day 26 June 2026 Chanakya Niti, आज का सुविचार: आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में मानव जीवन के सभी पहलुओं पर रोशनी डाली है और उसका विस्तार से वर्णन किया है। चाणक्य नीति की बातें आज भी लोगों के बीच प्रचलन में हैं और प्रासंगिक हैं। चाणक्य ने एक नीति के जरिए बताया है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी किन बातों को किसी के सामने साझा नहीं करता है। चाणक्य का मानना है कि इन बातों को सार्वजनिक करने से व्यक्ति का उपहास उड़ सकता है। आइए जानते हैं आज 26 जून 2026 का सुविचार।

श्लोक-

अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च।

वञ्चनं चापमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत्।।

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श्लोक का अर्थ:

आचार्य चाणक्य के अनुसार, किसी व्यक्ति अपने धन नष्ट होने, मानसिक दुख को, घर के दोषों को, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने और अपना अपमान होने की बात किसी के सामने प्रकट या शेयर नहीं करनी चाहिए।

श्लोक का सार:

चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी धन की हानि उठानी पड़ती है। उसके मन में कई तरह के दुख और संताप भी हो सकते हैं। हर घर में कोई न कोई बुराई होती । कई बार लोग धोखा देकर ठग लेते हैं और किसी न किसी के द्वारा अपमानित होना पड़ सकता है। चाणक्य का मानना है कि एक समझदार व्यक्ति को इन सब बातों को मन में ही छिपाकर रखनी चाहिए और इन्हें दूसरों के सामने साझा नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि लोग हंसी ही उड़ाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इन परिस्थितियों का सामना स्वयं करना चाहिए और अवसरों की खोज करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जब आप दूसरों के सामने धन हानि की चर्चा करते हैं तो सामने वाला मदद करने से कतराता है। इसलिए जब भी इस तरह की स्थिति सामने आए तो व्यक्ति को खुद ही विचार करके कोशिश करनी चाहिए कि नुकसान की भरपाई कैसे कर सकते हैं।

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आचार्य चाणक्य के मुताबिक, व्यक्ति को अपने दुखों को किसी के सामने नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उन्हें खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि किसी भी व्यक्ति की परेशानी से दूसरों को कोई मतलब नहीं होता है, सामने वह संवेदनाएं दिखा भी देते हैं लेकिन पीठ-पीछे उपहास ही उड़ाते हैं। जब व्यक्ति अपनी गुप्त बातों को सार्वजनिक कर देता है, तो दूसरों के सामने उसका मान-सम्मान घटता है और वह हंसी का पात्र भी बन सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी बातों को हर किसी से छिपाकर रखता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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