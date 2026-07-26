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Quote of the Day: अमीर बनना है तो इन 5 गलतियों से बचें, आचार्य चाणक्य ने बताया सफलता का मंत्र

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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चाणक्य नीति से जानें अमीर बनने का असली मंत्र। आलस्य, फिजूलखर्ची, गलत संगति, अहंकार और समय की बर्बादी जैसी 5 गलतियों से बचें। इन आदतों को छोड़कर सफलता और धन की राह आसान बनाएं।

Chanakya Niti
चाणक्य नीति

धन कमाना जरूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई बातें बताई हैं, जो व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। उनका मानना था कि कुछ गलत आदतें मेहनत और भाग्य दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर समय रहते इन आदतों को छोड़ दिया जाए, तो सफलता और समृद्धि का रास्ता आसान हो जाता है। आइए जानते हैं वे पांच गलतियां जिनसे चाणक्य दूर रहने की सलाह देते हैं।

आलस्य को कभी अपनी पहचान ना बनाएं

चाणक्य कहते हैं कि आलसी व्यक्ति के पास अवसर खुद चलकर आ जाए, तो भी वह उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। मेहनत, अनुशासन और समय का सही उपयोग ही सफलता की असली कुंजी है। जो लोग हर काम को टालते रहते हैं, वे धीरे-धीरे आर्थिक रूप से भी पीछे छूट जाते हैं। रोजाना थोड़ा-थोड़ा काम करके आगे बढ़ने वाले लोग ही लंबे समय में अमीर बनते हैं।

फिजूल खर्च की आदत छोड़ दें

कमाई चाहे कम हो या ज्यादा, अगर खर्चों पर नियंत्रण नहीं है तो धन टिक नहीं सकता। चाणक्य के अनुसार, बिना जरूरत पैसा खर्च करना भविष्य की परेशानियों को न्योता देना है। समझदारी इसी में है कि आय के अनुसार खर्च करें और कुछ हिस्सा बचत के लिए जरूर रखें। छोटी-छोटी बचतें समय के साथ बड़ा रूप ले लेती हैं और आर्थिक सुरक्षा देती हैं।

गलत संगति से दूरी बनाएं

व्यक्ति की सोच और व्यवहार पर उसके आसपास के लोगों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर संगत ऐसे लोगों की हो जो समय और धन की कद्र नहीं करते, तो धीरे-धीरे वही आदतें खुद में भी आ सकती हैं। इसलिए ऐसे लोगों का साथ चुनें, जो मेहनती, सकारात्मक और लक्ष्य के प्रति गंभीर हों। अच्छी संगत जीवन की दिशा बदल सकती है।

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अहंकार को सफलता की राह में बाधा ना बनने दें

धन और पद मिलने के बाद कई लोग दूसरों को कम आंकने लगते हैं। चाणक्य का मानना था कि अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। विनम्र व्यक्ति लगातार सीखता है और आगे बढ़ता है, जबकि घमंडी व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान ही नहीं पाता है। विनम्रता सफलता को लंबे समय तक बनाए रखती है।

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समय का सम्मान करना सीखें

समय एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता है। जो लोग समय की कीमत समझते हैं, वे अपने हर काम की योजना बनाकर चलते हैं। चाणक्य के अनुसार, समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेता है, जबकि समय बर्बाद करने वाला अवसर भी खो देता है। समय का सदुपयोग ही असली धन है।

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चाणक्य की सीख आज भी क्यों जरूरी है?

आज के दौर में भी आर्थिक सफलता केवल अधिक कमाई से नहीं, बल्कि सही आदतों से मिलती है। अनुशासन, बचत, मेहनत, अच्छे लोगों का साथ और विनम्रता जैसे गुण व्यक्ति को लंबे समय तक सफल बनाए रखते हैं। अगर इन सिद्धांतों को जीवन का हिस्सा बना लिया जाए, तो आर्थिक मजबूती के साथ मानसिक संतुलन भी बना रहता है। चाणक्य की ये बातें आज भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी प्राचीन काल में थीं।

अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि इन 5 गलतियों से बचना जरूरी है। छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं।

नोट: यह लेख आचार्य चाणक्य के नीति सिद्धांतों पर आधारित सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे किसी निश्चित आर्थिक सफलता या निवेश संबंधी सलाह के रूप में नहीं लेना चाहिए।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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