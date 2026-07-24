Quote of the Day: आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं ये 5 बातें
Aaj Ka Suvichar 24 July 2026: आचार्य चाणक्य के अनुसार ये 5 बातें इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। जानिए चाणक्य नीति में बताई गई वे स्थितियां, जो बिना आग के भी व्यक्ति को जलाती हैं। अपमान, कर्ज, गलत संगति और बिछड़ने के दुख से कैसे बचें, पूरा सुविचार पढ़ें।
24 जुलाई 2026 की सुबह का यह सुविचार हमें याद दिलाता है कि बाहरी सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की शांति। आज का दिन अपने भीतर झांकने और उन बातों से बचने का है, जो हमें चुपचाप कमजोर कर देती हैं। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले जो बात कही थी, वह आज भी उतनी ही सही है।
चाणक्य नीति का महत्वपूर्ण श्लोक
आचार्य चाणक्य ने लिखा है -
कान्तावियोग: स्वजनापमान: ऋणस्य शेष: कुनृपस्य सेवा।
दरिद्रभावो विषमा सभा च विनाग्निनैते प्रदहन्ति कायम्।।
इसका अर्थ है कि पत्नी से बिछुड़ना, अपने लोगों से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट मालिक की सेवा करना, गरीबी में रहना और स्वार्थी लोगों के बीच रहना - ये सब बिना आग के ही इंसान को जला देते हैं। ये बातें शरीर नहीं, मन को खोखला कर देती हैं।
अपनों से मिला अपमान सबसे गहरा होता है
जब अपने परिवार या करीबी लोग अपमान करते हैं, तो दर्द सबसे ज्यादा लगता है। बाहरी व्यक्ति की बात भूल जाती है, लेकिन अपनों के कटु शब्द लंबे समय तक चुभते रहते हैं। इसलिए रिश्तों में सम्मान और अच्छे संवाद को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। छोटी-छोटी बातों पर अहंकार छोड़कर बात करना सीखें।
कर्ज का बोझ छीन लेता है चैन
जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना या उसे लंबे समय तक न चुका पाना दिन-रात चिंता में डाल देता है। चाणक्य कहते हैं कि आर्थिक अनुशासन बहुत जरूरी है। आय के अनुसार खर्च करें और अनावश्यक कर्ज से बचें। जब जेब हल्की रहती है, तो मन भी हल्का रहता है।
गलत संगति और दुष्ट लोगों का साथ
स्वार्थी, अन्यायी या गलत सोच वाले लोगों के बीच लंबे समय तक रहना आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। चाणक्य सलाह देते हैं कि संगति का चुनाव सोच-समझकर करें। अच्छे लोगों का साथ आगे बढ़ाता है, जबकि गलत संगति धीरे-धीरे व्यक्ति को कमजोर कर देती है।
प्रियजन से बिछड़ने का दुख
जीवनसाथी या बेहद करीबी व्यक्ति से बिछड़ना भीतर तक तोड़ देता है। यह भावनात्मक आघात लंबे समय तक असर डालता है। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनों का सहारा लेना जरूरी है। खुद को अकेला ना छोड़ें, बल्कि बात करके मन हल्का करें।
इन समस्याओं से कैसे बचें?
चाणक्य का संदेश सिर्फ समस्या बताना नहीं, बल्कि समाधान भी है। रिश्तों में सम्मान रखें, आर्थिक अनुशासन अपनाएं, सही लोगों के साथ रहें और कठिन समय में धैर्य बनाए रखें। जो व्यक्ति विवेक और संयम से जीवन जीता है, वही सच्ची मानसिक शांति पा सकता है। आज इन बातों पर थोड़ा ध्यान दें, तो जीवन हल्का और संतुलित बनेगा।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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