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Quote of the day: इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं ये 6 परिस्थितियां, पढ़ें चाणक्य नीति

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Chanakya niti 23 June 2026: आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक में उन 6 परिस्थितियों के बारे में बताया है जिनमें व्यक्ति अंदर ही अंदर बिखर जाता है लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता है। पढ़ें आज 23 जून 2026 की चाणक्य नीति।

Quote of the day: इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं ये 6 परिस्थितियां, पढ़ें चाणक्य नीति

Chanakya niti 23 June 2026, quote of the day: आचार्य चाणक्य को महान अर्थशास्त्री, दूरदर्शी और राजनीतिज्ञ माना जाता है। कहा जाता है कि चाणक्य की नीतियों का पालन करके ही चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के सम्राट का सरताज मिला था। चाणक्य ने अपनी रचना नीति शास्त्र में व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से बताया है कि किन 6 कारणों या परिस्थिति से इंसान को सुख-चैन नहीं मिल पाता है और वह अंदर ही अंदर टूटता रहता है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार कौन-सी बातें व्यक्ति को भीतर ही भीतर जलाकर राख कर देती हैं।

श्लोक-

कुग्रामवासः कुलहीन सेवा कुभोजन क्रोधमुखी च भार्या।

पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विनाग्निमेते प्रदहन्ति कायम्॥

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श्लोक का अर्थ:

चाणक्य के अनुसार, अशिक्षित या जो स्थान रहने योग्य नहीं हो वहां पर रहना, दुष्ट या स्वार्थी व्यक्ति की सेवा, खराब और पौष्टिकता से रहित भोजन करना, झगड़ा करने वाली स्त्री, मूर्ख पुत्र का होना और विधवा कन्या ये छह ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति को बिना अग्नि ही अंदर ही अंदर जलाती रहती हैं।

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श्लोक का सार:

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे व्यक्ति जीवन भर परेशान या दुखी रहता है। इनमें सबसे जरूरी है वह स्थान (जगह) जहां पर उसे रहना होता है। अगर व्यक्ति के रहने की जगह ठीक नहीं हो, वहां के निवासियों के आचरण और व्यवहार अच्छा नहीं हो तो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। इसी तरह अगर किसी दुष्ट व्यक्ति की नौकरी करनी पड़ जाए तो वह अंदर ही अंदर परेशान रहता है। खराब और बासी भोजन करना पड़े तो वह भी दुखदायी ही है।

चाणक्य का मानना है कि अगर व्यक्ति की स्त्री छोटी बातों पर विवाद करने वाली हो, तो उसका गृहस्थ जीवन सुखी कैसे हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर टूटता रहता है। अगर व्यक्ति का पुत्र मूर्ख और बेटी विधवा हो जाए तो जीवन भर का दुख हो जाता है। चाणक्य के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति का पुत्र विद्वान और बातों को समझने वाला नहीं होता है और ना ही माता-पिता की सेवा करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन भर ही दुख सहना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यक्ति का मानसिक तौर पर तैयार होना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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