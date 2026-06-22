Quote of the Day: तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन हैं ये 4 गलत आदतें, समय रहते ही इनसे बना लें दूरी
विदुर नीति सुविचार 22 जून 2026: तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन हैं ये 4 गलत आदतें। विदुर नीति के अनुसार, क्रोध, घमंड समेत इन चार गलत आदतों से समय रहते दूरी बना लें। जानिए इन आदतों से कैसे बचें और सफलता की राह आसान करें। Quote of the Day
सच्ची तरक्की उन लोगों को मिलती है, जो अपनी आदतों पर नियंत्रण रखते हैं। क्रोध, अति उत्साह, चापलूसी और अहंकार जैसे भाव मनुष्य को अंदर से कमजोर कर देते हैं। 22 जून 2026 की सुबह का सुविचार हमें बता रहा है कि इन आदतों को पहचाने और इनसे दूरी बना लें, ताकि जीवन में सफलता की राह साफ और मजबूत हो सके।
आचार्य चाणक्य के समकालीन महात्मा विदुर ने महाभारत काल में ऐसी कई नीतियां बताईं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने मानव जीवन को प्रभावित करने वाले चार भावों का जिक्र किया है, जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटका देते हैं। विदुर नीति में एक श्लोक है:
क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीः स्तम्भो मान्यमानिता।
यमर्थान्नपकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते।।
इसका अर्थ है कि क्रोध, अत्यधिक हर्ष, घमंड और चापलूसी जैसे भाव जो मनुष्य को उसके पुरुषार्थ से दूर ले जाते हैं, उनसे बचने वाला व्यक्ति ही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है।
क्रोध: बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु
क्रोध व्यक्ति को पागल बना देता है। गुस्से में इंसान सही-गलत का फैसला नहीं कर पाता और अक्सर ऐसे काम कर बैठता है, जिनका नतीजा पूरे जीवन तक भुगतना पड़ता है। विदुर कहते हैं कि क्रोध ना सिर्फ रिश्तों को खराब करता है, बल्कि स्वास्थ्य और करियर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। क्रोध पर काबू पाने वाला व्यक्ति ही जीवन में स्थिरता पा सकता है।
अति हर्ष: संतुलन भंग करने वाला भाव
बहुत ज्यादा खुशी या उत्साह भी हानिकारक हो सकता है। अति हर्ष की स्थिति में व्यक्ति अपनी मानसिक संतुलन खो बैठता है और भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले लेता है। विदुर नीति में इसे बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला भाव बताया गया है। खुशी मनानी चाहिए, लेकिन उसमें डूबकर अपनी समझदारी नहीं खोनी चाहिए।
चापलूसी: आत्मसम्मान का दुश्मन
विदुर ह्री (चापलूसी) को भी खतरनाक मानते हैं। चतुर लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए खुशामद करते हैं। इससे प्रभावित होकर व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है। जो लोग चापलूसी में आ जाते हैं, वे अपना आत्मसम्मान खो बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। विदुर सलाह देते हैं कि सच्ची बात सुनने की हिम्मत रखें, भले ही वह कड़वी हो।
अहंकार: तरक्की का सबसे बड़ा रोड़ा
स्वयं को पूज्य मानने का भाव यानी अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों की सलाह नहीं सुनता और अपनी गलतियों को नहीं देख पाता है। विदुर कहते हैं कि अहंकार से व्यक्ति का विकास रुक जाता है। सफलता पाने वाले लोग विनम्र रहते हैं और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
इन भावों से मुक्ति का मार्ग
विदुर नीति हमें सिखाती है कि इन चार भावों से दूरी बनाकर ही व्यक्ति सुखी और सफल जीवन जी सकता है। रोज थोड़ा आत्मनिरीक्षण करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, खुशी में संतुलन बनाए रखें, चापलूसी से बचें और अहंकार छोड़ें। जब हम इन आदतों से मुक्त होते हैं, तभी सच्ची तरक्की संभव होती है।
आज 22 जून 2026 का दिन इन गलत आदतों को पहचानने और सुधारने का है। समय रहते इनसे दूरी बना लें, तो जीवन में शांति और सफलता दोनों मिलेंगी।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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