Quote of the day: गलत संगति में जा रहा है आपका बच्चा? ये हैं आचार्य चाणक्य के 3 संकेत
Quote of the day 22 July 2026, Aaj Ka Suvichar: आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र में बच्चों और उनकी पैरेंटिंग को लेकर कई तरह की बातें की गई हैं। इनमें से कुछ चीजें आपके बहुत काम आ सकती है। जानिए उन 3 संकेतों को जिनसे पता चल सकता है कि आपका बच्चा गलत संगति में जा रहा है।
Chanakya niti for parents, Aaj ka suvichar 22 July 2026: आचार्य चाणक्य के ग्रंथ नीति शास्त्र में कई ऐसी बातें हैं जो आज के लाइफस्टाइल में एकदम फिट बैठती हैं। उनकी बताई गई सारी बातें किसी ना किसी रूप में लोगों के काम आ ही जाती हैं। हर कोई अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता में रहता है। वहीं आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चों का भविष्य काफी हद तक इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उनकी संगति कैसी है? उनका उठना-बैठना कैसे लोगों के साथ है? अगर बच्चा अच्छी संगति में है तो ये उसके बात-व्यवहार में साफ दिखेगा। वहीं गलत लोगों की संगति उसे गलत रास्ते पर ले जा सकती है। ऐसे में बात बिगड़ने से पहले ही मां-बाप को समय रहते ही कुछ संकेतों को पहचान लेना चाहिए जिनका जिक्र आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र में है।
1. बड़ों की ना सुनना और व्यवहार में बदलाव
नीति शास्त्र के हिसाब से जब भी कोई बच्चा किसी की गलत संगति में आएगा तो उसके व्यवहार में बदलाव दिखेगा। यही पहला संकेत है। बच्चा छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करने लगा है? आपकी बात नहीं सुनता है? हर बात पर आपको जवाब देने लगा है? अगर आपका बच्चा पहले शांत रहता था और अब अचानक से चिड़चिड़ा और जिद्दी हो चुका है तो इस बात को हल्के में ना लें।
2. बातें छिपाना और झूठ बोलना
इस बात पर भी ध्यान दें कि अगर आपका बच्चा पहले हर बात आपसे शेयर करता था लेकिन अब छोटी-छोटी चीज भी छिपाने लगा है तो इसे संकेत के रूप में ही लें। वहीं बिना वजह बच्चा आपसे ज्यादा पैसे मांगे और दोस्तों के बारे में कुछ ना बताए या फिर हर बात पर झूठ बोलता दिखे तो हो सकता है कि वो किसी के गलत संगति में आ रहा है। अगर आपको ऐसा महसूस हो तो उसे डांटे नहीं बल्कि प्यार से अपनी बात समझाने की कोशिश करें।
3. पढ़ाई में मन ना लगना
आचार्या चाणक्य की नीति के अनुसार अगर बच्चे का मन आजकल पढ़ाई में ना लगे या फिर स्कूल-कॉलेज में जाने में वो ना नुकुर करे तो सोचने वाली बात है। वहीं अगर वो देर रात तक फोन चला रहा है या बिना वजह घर से बाहर रहने लगे तो ये चिंता का विषय है। ऐसी आदतें बच्चों के भविष्य पर बुरा असर डाल सकती हैं।
मां-बाप करें ये काम
बच्चों पर गुस्सा ना करें और ना ही हर वक्त रोक-टोक करें। ये सही तरीका नहीं है। बच्चे के साथ कुछ वक्त बिताएं। उसकी बातों को सुनें और समझने की कोशिश करें कि उसके व्यवहार में इतना बदलाव कैसे आ रहा है? जब बच्चे को महसूस होगा कि आप उसे दोस्त की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं तो वो अपनी परेशानियां आपसे खुलकर बता पाएगा। इस दौरान आपको थोड़ा धैर्य रखना ही होगा। जल्दबाजी में या फिर गुस्से आकर कोई भी बड़ा फैसला ना लें।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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