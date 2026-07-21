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Quote of the Day: धनवान होकर भी कंगाल माने जाते हैं ये लोग, आचार्य चाणक्य की ये सीख बदल देगी सोच

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Suvichar 21 July 2026: धनवान होकर भी कंगाल माने जाते हैं ये लोग, आचार्य चाणक्य की ये सीख बदल देगी सोच। जानिए चाणक्य नीति के अनुसार धन की सच्ची शोभा क्या है और धन का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। इन सरल उपदेशों को अपनाकर जीवन में समृद्धि और सम्मान दोनों पा सकते हैं।

Quote of the Day: धनवान होकर भी कंगाल माने जाते हैं ये लोग, आचार्य चाणक्य की ये सीख बदल देगी सोच

21 जुलाई 2026 का सुबह का यह पल हमें याद दिलाता है कि जीवन में धन होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ धन से जीवन सुखी नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन की सच्ची शोभा उसके सही उपयोग से होती है। अगर धन का सही तरीके से उपयोग ना हो, तो व्यक्ति धनी होते हुए भी गरीब जैसा महसूस करता है।

चाणक्य नीति में धन की शोभा

आचार्य चाणक्य ने कहा है:

गुणो भूषयते रूपं शीलं भूषयते कुलम्।

सिद्धिर्भूषयते विद्यां भोगो भूषयते धनम्॥

इसका अर्थ है कि गुण रूप की शोभा बढ़ाते हैं, अच्छा आचरण कुल की शोभा बढ़ाता है, सफलता विद्या को शोभित करती है और धन का सही उपभोग ही धन को शोभित करता है। चाणक्य कहते हैं कि सिर्फ धन रखना काफी नहीं, उसे सही काम में लगाना जरूरी है।

धनवान होकर भी कंगाल क्यों माने जाते हैं?

आचार्य चाणक्य कहते हैं:

निर्गुणस्य हतं रूपं दुःशीलस्य हतं कुलम्।

असिद्धस्य हता विद्या अभोगेन हतं धनम्॥

गुणहीन व्यक्ति का रूप व्यर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाला कुल की शोभा नहीं बढ़ा सकता, बिना सफलता वाली विद्या व्यर्थ है और जिस धन का उपयोग न हो, वह भी व्यर्थ है। ऐसे लोग धनवान होते हुए भी कंगाल जैसे जीते हैं।

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अपनी कमजोरियां और योजनाएं साझा ना करें

चाणक्य सलाह देते हैं कि अपनी कमजोरियां, भय या भविष्य की योजनाएं हर किसी से साझा ना करें। कुछ लोग आपके विश्वास का गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपनी निजी बातें चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रखें। यह आदत आपको कई मुसीबतों से बचा सकती है।

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सही उपयोग से बढ़ती है धन की शोभा

धन को केवल जमा करके रखने से उसकी शोभा नहीं बढ़ती। चाणक्य कहते हैं कि धन का सही उपयोग, जैसे शिक्षा, दान, परिवार की खुशहाली या अच्छे कामों में खर्च करना ही धन को सार्थक बनाता है। बिना उपयोग का धन व्यक्ति को कंगाल बना देता है, भले ही बैंक में पैसा भरा पड़ा हो।

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चाणक्य की सीख आज भी प्रासंगिक

आज के समय में भी चाणक्य की ये बातें बहुत उपयोगी हैं। कई लोग करोड़ों कमाते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं पाते हैं। चाणक्य सिखाते हैं कि धन को सही दिशा दें, अच्छे कामों में लगाएं और स्वार्थी लोगों से दूर रहें। सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि संतोष और समझदारी से आती है। इन सीखों को अपनाकर आप जीवन को सार्थक बना सकते हैं।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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