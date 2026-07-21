Quote of the Day: धनवान होकर भी कंगाल माने जाते हैं ये लोग, आचार्य चाणक्य की ये सीख बदल देगी सोच
Aaj Ka Suvichar 21 July 2026: धनवान होकर भी कंगाल माने जाते हैं ये लोग, आचार्य चाणक्य की ये सीख बदल देगी सोच। जानिए चाणक्य नीति के अनुसार धन की सच्ची शोभा क्या है और धन का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। इन सरल उपदेशों को अपनाकर जीवन में समृद्धि और सम्मान दोनों पा सकते हैं।
21 जुलाई 2026 का सुबह का यह पल हमें याद दिलाता है कि जीवन में धन होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ धन से जीवन सुखी नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन की सच्ची शोभा उसके सही उपयोग से होती है। अगर धन का सही तरीके से उपयोग ना हो, तो व्यक्ति धनी होते हुए भी गरीब जैसा महसूस करता है।
चाणक्य नीति में धन की शोभा
आचार्य चाणक्य ने कहा है:
गुणो भूषयते रूपं शीलं भूषयते कुलम्।
सिद्धिर्भूषयते विद्यां भोगो भूषयते धनम्॥
इसका अर्थ है कि गुण रूप की शोभा बढ़ाते हैं, अच्छा आचरण कुल की शोभा बढ़ाता है, सफलता विद्या को शोभित करती है और धन का सही उपभोग ही धन को शोभित करता है। चाणक्य कहते हैं कि सिर्फ धन रखना काफी नहीं, उसे सही काम में लगाना जरूरी है।
धनवान होकर भी कंगाल क्यों माने जाते हैं?
आचार्य चाणक्य कहते हैं:
निर्गुणस्य हतं रूपं दुःशीलस्य हतं कुलम्।
असिद्धस्य हता विद्या अभोगेन हतं धनम्॥
गुणहीन व्यक्ति का रूप व्यर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाला कुल की शोभा नहीं बढ़ा सकता, बिना सफलता वाली विद्या व्यर्थ है और जिस धन का उपयोग न हो, वह भी व्यर्थ है। ऐसे लोग धनवान होते हुए भी कंगाल जैसे जीते हैं।
अपनी कमजोरियां और योजनाएं साझा ना करें
चाणक्य सलाह देते हैं कि अपनी कमजोरियां, भय या भविष्य की योजनाएं हर किसी से साझा ना करें। कुछ लोग आपके विश्वास का गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपनी निजी बातें चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रखें। यह आदत आपको कई मुसीबतों से बचा सकती है।
सही उपयोग से बढ़ती है धन की शोभा
धन को केवल जमा करके रखने से उसकी शोभा नहीं बढ़ती। चाणक्य कहते हैं कि धन का सही उपयोग, जैसे शिक्षा, दान, परिवार की खुशहाली या अच्छे कामों में खर्च करना ही धन को सार्थक बनाता है। बिना उपयोग का धन व्यक्ति को कंगाल बना देता है, भले ही बैंक में पैसा भरा पड़ा हो।
चाणक्य की सीख आज भी प्रासंगिक
आज के समय में भी चाणक्य की ये बातें बहुत उपयोगी हैं। कई लोग करोड़ों कमाते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं पाते हैं। चाणक्य सिखाते हैं कि धन को सही दिशा दें, अच्छे कामों में लगाएं और स्वार्थी लोगों से दूर रहें। सच्ची समृद्धि धन से नहीं, बल्कि संतोष और समझदारी से आती है। इन सीखों को अपनाकर आप जीवन को सार्थक बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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