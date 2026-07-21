Quote of the Day: नया बिजनेस शुरू करने से पहले खुद से जरूर पूछें ये 3 सवाल
Quote of the day 21 July 2026, Aaj ka suvichar: आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में नए काम को लेकर काफी कुछ बताया है। उनके शास्त्र में बताया गया है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए।
Chanakya niti for new business, Aaj ka suvichar 21 July 2026: क्या आप कोई नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर हां तो आपको आचार्य चाणक्य की तीन बातें तो जरूर पढ़नी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र के जरिए लोगों को सलीके से जिंदगी जीने का गुण बताया है। आज भी उनकी कई बातें लोगों के खूब काम आती है। उनकी नीतियों में नौकरी, पैसा और रिश्तों को लेकर कई सीख दी गई हैं जो लोगों को सही रास्ता दिखाती हैं। उनके नीतियों से एक बात साफ है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं होती है बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना भी उतना ही जरूरी होता है।
अगर लंबे समय से कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या फिर नौकरी बदलने के बारे में ही सोच रहे हैं या फिर कहीं पर पैसा लगाने वाले हैं तो जल्दबाजी करने की बजाय आपको खुद से ही तीन सवाल जरूर पूछने चाहिए। जानिए आखिर आचार्य चाणक्य की शास्त्र नीतियों में ऐसे कौन से 3 सवालों का जिक्र है?
खुद से पूछें ये 3 जरूरी सवाल
1.मैं ये काम क्यों करना चाहता/चाहती हूं?
सबसे पहले अपने आप से यही सवाल करें कि ये काम आप को क्यों करना है? क्या ये आपकी अपनी इच्छा है? या आप किसी ओर को देखकर ऐसा करने की सोच रहे हैं? कई बार लोग दूसरों को देखकर कोई फैसला ले लेते हैं और फिर बाद में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई साफ वजह है तो मुश्किल आने पर भी आप परेशान नहीं होंगे और मन फिर नहीं डगमगाएगा। जब आप लक्ष्य सोच-समझकर तय करेंगे तो हर रास्ता और चुनौती आसान लगने लगेगा।
2.इस काम से मुझे क्या मिलेगा?
अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो उसके अच्छे से लेकर बुरे दोनों पहलुओं को सोच-समझ लें। सिर्फ फायदा-फायदा सोचकर फैसला ना करें। ये बात भी सोचें कि अगर आगे चलकर नुकसान की संभावना भी हो सकती है तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? आप खुद से पूछें कि अगर आपका काम बन गया तो क्या फायदा होगा और नहीं बना तो कितना नुकसान हो सकता है? पहले से ही हर स्थिति को समझ लेने से मुश्किल चीजें देखकर मन नहीं घबराएगा और आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे।
3.क्या मैं इस काम के लिए तैयार हूं?
ये तीसरा और आखिरी सवाल है जो आपको खुद से पूछना है। खुद से पूछें कि क्या इस काम को करने के लिए आपके पास जरूरी जानकारी, समय या फिर कड़ी से कड़ी मेहनत करने का हौसला है? अगर किसी चीज की कमी है या कोई स्किल्स सीखनी है तो इसे कैसे और कब तक पूरा करना है? बिना किसी तैयारी के कोई भी बड़ा काम शुरू करना सही नहीं होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके आगे बढ़ेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र