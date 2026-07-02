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Quote of the day: हर किसी को क्यों अपने मन का भेद नहीं देना चाहिए? पढ़ें चाणक्य नीति

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Chanakya niti in hindi: आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में दुख-सुख, मित्रता-शत्रुता, लाभ-हानि और सफलता-असफलता समेत मानव जीवन से जुड़ी कई बातें बताई हैं। चाणक्य ने एक नीति में बताया है कि इंसान को अपने मन का भेद क्यों किसी को नहीं देना चाहिए।

Quote of the day: हर किसी को क्यों अपने मन का भेद नहीं देना चाहिए? पढ़ें चाणक्य नीति

Chanakya niti, Quote of the day 2 July 2026: आचार्य चाणक्य को महान दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ माना जाता है। कहा जाता है कि चाणक्य ने अपनी नीतियों के जरिए ही चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था। चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और लोग इनका पालन करते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि किसी भी काम को करने से पहले सभी की राय लेते हैं और अपनी योजना साझा करते हैं। लेकिन चाणक्य ने एक नीति में बताया है कि व्यक्ति को अपने मन की बात या भेद किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार क्यों किसी को मन का भेद नहीं बताना चाहिए।

श्लोक:

मनसा चिन्तितं कर्म वचसा न प्रकाशयेत् ।

अन्यलक्षितकार्यस्य यतः सिद्धिर्न जायते ॥

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श्लोक का अर्थ:

मन में सोचे हुए यानी योजनाबद्ध कार्य को मुख से बाहर नहीं निकालना चाहिए। यानी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। उसे एक मंत्र के समान गुप्त रखना चाहिए और गुप्त रूप से ही उस कार्य को संपन्न करने की कोशिश करनी चाहिए।

श्लोक का अर्थ:

आचार्य चाणक्य के अनुसार, मन में सोचे हुए कार्य को वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए, लेकिन मननपूर्वक सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए। शांत और चुप रहते हुए उस सोचे हुए काम को कार्यरूप में बदलना चाहिए।

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चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को कभी भी किसी को अपने मन का भेद नहीं देना चाहिए। जो काम करना है, उसे अपने मन में रखना चाहिए और समय आने पर पूरा करना चाहिए। कुछ लोग अपने काम का बखान सभी के सामने करते रहते हैं। इस तरह से उनकी बात और काम दोनों का महत्व कम हो जाता है। अगर किसी कारणवश वह काम पूरा नहीं हो पाता है, तो फिर जग हंसाई होती है यानी हर किसी के लिए वह व्यक्ति हंसी का पात्र बन जाता है। हर किसी को लगने लगता है कि यह व्यक्ति सिर्फ बातें कर सकता है, कार्यों में सफलता नहीं पा सकता। इससे व्यक्ति का भरोसा कम हो जाता है।

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कुछ समय बाद लोग उसकी बातों पर कम ध्यान देने लगते हैं। उसे लंबी-लंबी बातों को बताने या हांकने वाला समझ लिया जाता है। चाणक्य का मानना है कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी योजनाओं को बताने के बजाए उन्हें पूरा करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
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