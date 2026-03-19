Quote of the Day: जब मन हारने लगे, तब गीता के ये 5 श्लोक, खोल देंगे तरक्की के बंद दरवाजे
Powerful Shlokas Of Bhagavad Gita For Success : अगर जीवन के किसी मोड़ पर आप भी खुद को असफल या निराश महसूस कर रहे हैं, तो श्रीमद्भगवद्गीता के ये 5 श्लोक आपको सिर्फ मानसिक स्पष्टता ही नहीं बल्कि आपके भीतर के अंधकार को दूर करके सफलता की नई राह दिखाने में भी मदद करेंगे।
Quote of the Day : भागदौड़ भरे जीवन में आज ज्यादातर लोगों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी उपलब्धियों तक सीमित रह गया है। जबकि मन के भीतर का द्वंद्व अक्सर मनुष्य को दिशाहीन बना देता है। ऐसे में धर्मग्रंथ केवल आस्था का विषय नहीं हैं, बल्कि जीवन की कई विसंगतियों के बीच अच्छा सफल जीवन जीने का सीक्रेट भी हैं। रोजमर्रा की चुनौतियां जब व्यक्ति की मानसिक शांति को सोखकर निर्णय लेने की क्षमता को कुंद करने लगे, तब विवेक ही एकमात्र संबल होता है। व्यक्ति अकसर आवेश या हताशा में वह रास्ता चुन लेता है जो उसके वास्तविक लक्ष्य से मेल नहीं खाता। ऐसे समय में वह भूल जाता है कि युद्ध मैदान में हो या मन के भीतर, जीत उसकी नहीं होती जो बलवान है, बल्कि उसकी होती है जिसका दिमाग शांत और लक्ष्य स्पष्ट होता है। अगर जीवन के किसी मोड़ पर आप भी खुद को असफल या निराश महसूस कर रहे हैं, तो श्रीमद्भगवद्गीता के ये 5 श्लोक आपको सिर्फ मानसिक स्पष्टता ही नहीं बल्कि आपके भीतर के अंधकार को दूर करके सफलता की नई राह दिखाने में भी मदद करेंगे।
सफलता की गारंटी हैं श्रीमद्भगवद्गीता के 5 श्लोक
1- कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥
अर्थ : श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 2, श्लोक 47 में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म (कर्तव्य) करने पर है, उसके फल पर नहीं। इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य को परिणाम की चिंता या इच्छा किए बिना, पूरी लगन से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि फल मनुष्य के नहीं बल्कि ईश्वर के अधीन होता है। लेकिन असल जीवन में लोग इसका बिल्कुल विपरीत करने लगते हैं, जो उनकी निराशा और असफलता का कारण बनने लगता है। भगवद्गीता का यह श्लोक जीवन में जीत हासिल करने के लिए परिणाम से ज्यादा प्रकिया पर फोकस करने की सलाह देता है। अगर आपकी तैयारी और मेहनत सही है, तो परिणाम स्वतः ही आपके पक्ष में आएंगे।
2. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित:।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥
अर्थ : श्रीमद्भगवद्गीता के 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक में श्रीकृष्ण ने मन के दोहरे स्वरूप को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार, जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है (यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है), उसके लिए उसका मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता, उसके लिए वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। याद रखें एक सफल व्यक्ति का जीवन बेहद अनुशासित होता है। यदि आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति को आसानी से संभाल सकते हैं।
3. दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः।
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥ (अध्याय 2, श्लोक 56)
अर्थ : श्रीमद्भगवद्गीता के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण बताता है। इस श्लोक के अनुसार, जो व्यक्ति दुखों से बिना विचलित हुए सुखों की इच्छा नहीं रखता, और राग, भय व क्रोध से मुक्त है, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि का स्वामी है। यह श्लोक मन को स्थिर बनाए रखने की शिक्षा देता है। आसान शब्दों में समझें तो व्यक्ति हर रोज एक नई चुनौती का सामना करता है। लेकिन 'जीत' उसे ही मिलती है जो संकट के समय शांत रहकर सही निर्णय लेता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर फैसला लेने का गुण ही आपको एक सफल व्यक्ति और अच्छा लीडर बनाता है।
4. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन।
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्॥ (अध्याय 2, श्लोक 41)
अर्थ : भगवद्गीता गीता के अध्याय 2, श्लोक 41 के अनुसार, जो साधक दृढ़ निश्चयी होते हैं, उनकी बुद्धि एकाग्र होकर केवल परमात्मा या एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित रहती है। इसके विपरीत, जो लोग चंचल मन वाले होते हैं, उनकी बुद्धि भोग-विलास की कामनाओं के कारण अनगिनत दिशाओं में भटकती रहती है। जिससे वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। सफलता के लिए जरूरी है कि आप एकाग्रता के साथ अपने स्पष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ें। जब आप एक ही विजन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपकी मदद करने लगती हैं।
5. यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर:।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिध्रुवा नीतिर्मतिर्मम॥
अर्थ : यह गीता का अंतिम श्लोक (अध्याय 18, श्लोक 78) है और जीत का सबसे बड़ा सूत्र है। मनुष्य को विजय तब मिलती है जब 'ज्ञान' (कृष्ण) और 'कौशल' (अर्जुन) एक साथ मिलते हैं। यहां श्री कृष्ण को ज्ञान/रणनीति बताया गया है और धनुर्धर अर्जुन की तुलना कौशल/कर्म से की गई हैं, यह श्लोक संदेश देता है कि मनुष्य को सफलता तब मिलती है जब कर्म के साथ सही ज्ञान और मार्गदर्शन (कृष्ण) का मिलन होता है। अर्जुन की तरह पूर्ण समर्पण और कृष्ण की तरह रणनीति- इन दोनों का संयोजन सफलता की गारंटी है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
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उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
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एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।