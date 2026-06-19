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Quote of the day: ऐसे व्यक्ति के पास कभी नहीं आती है दरिद्रता, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Chanakya niti in hindi 19 June 2026: आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गई नीतियां आज भी प्रासंगिक है। एक नीति में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किस तरह के व्यक्ति के पास कभी दरिद्रता नहीं आती है। आप भी पढ़ें आज की चाणक्य नीति।

Quote of the day: ऐसे व्यक्ति के पास कभी नहीं आती है दरिद्रता, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार

Quote of the day 19 June 2026, आज की चाणक्य नीति: आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में श्लोकों के माध्यम से मानव जीवन के तमाम पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया है। नीति शास्त्र में वर्णित आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी लोग पसंद करते हैं। आचार्य चाणक्य ने तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक में बताया है कि व्यक्ति अपनी दरिद्रता, पाप, दुख और भय को कैसे समाप्त कर सकता है। आप भी पढ़ें आचार्य चाणक्य की यह नीति।

श्लोक:

उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकम्।

मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम् ॥

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श्लोक का अर्थ:

नीति शास्त्र में वर्णित इस श्लोक का अर्थ है जो व्यक्ति लगातार मेहनत (परिश्रम और उद्यम) करता है, वह कभी दरिद्र यानी गरीब नहीं रहता है। निरंतर ईश्वर का जाप जपने या सुमिरन करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सही समय पर मौन यानी चुप रहने से लड़ाई-झगड़ा और कलह नहीं होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा सतर्क, सजग और जागरूक रहता है उसे जीवन में कभी भी भय नहीं सताता है।

श्लोक का सार:

चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार मेहनत करता है, उससे गरीबी दूर हो जाती है। मेहनत करके किस्मत या भाग्य को भी पलटा जा सकता है। लगातार सही दिशा में कोशिश करते रहने से विद्या और सुख दोनों मिल जाते हैं। विद्या से धन मिलता है। इससे गरीबी दूर हो जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति हमेशा प्रभु का ध्यान या स्मरण करता है। लगातार मंत्र जप और पूजा करने से बुद्धि और मन निर्मल हो जाते हैं, जिससे फलस्वरूप हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं।

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श्लोक के दूसरे भाग में बताया गया है कि मौन रहने से वाद-विवाद नहीं होता है। यानी किसी भी लड़ाई या क्लेश का हल मौन है। चाणक्य का मानना है कि चुप करने के क्लेश नहीं होगा और लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। जो व्यक्ति हर समय सतर्क रहता है और अपने कार्यों को सावधानी से करता है, उसे किसी भी तरह के भय की आशंका नहीं रहती है। चाणक्य का मानना है कि जो व्यक्ति आलस्य में रहता है, सावधान नहीं रहता है और मेहनत करने की आदत नहीं होती है, उसे हर जगह पर नुकसान उठाना पड़ता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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