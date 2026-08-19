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Quote of the day: बुद्धिमान व्यक्ति किसी के साथ शेयर नहीं करते ये 5 बातें, हमेशा रखते हैं गुप्त

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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chanakya niti in hindi: आचार्य चाणक्य ने अपनी ग्रंथ नीति शास्त्र में मानव जीवन को आसान बनाने वाली कई नीतियों को वर्णन किया है। एक नीति में उन्होंने बताया है कि समझदार व्यक्ति किन बातों को सभी से छिपाकर रखता है। पढ़ें आज की चाणक्य नीति।

chanakya niti 19 august 2026
आज की चाणक्य नीति

Quote of the day 19 August 2026, chanakya niti: आचार्य चाणक्य को एक महान दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ माना जाता है। चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में मानव जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर एक साधारण बालक चंद्र गुप्त को मौर्य वंश का सम्राट बनाया था। हालांकि चाणक्य की नीतियां अपनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिसने भी इन्हें अपनाया उसे सफलता पाना आसान हो जाता है। चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। एक नीति में उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को अपनी पांच बातों को सभी से छिपाकर रखना चाहिए, वरना परेशानियां घेर सकती हैं। जानें आज की चाणक्य नीति।

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श्लोक:

अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च।

वञ्चनं चापमानं च मतिमान् न प्रकाशयेत्॥

श्लोक का अर्थ:

चाणक्य नीति के अनुसार, धन या पौसा सिर्फ व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ही तय नहीं करता है बल्कि उसकी सुरक्षा और समाज में मान-प्रतिष्ठा का भी आधार होता है। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि आय, धन की हानि और वित्तीय स्थिति की जानकारी हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इस श्लोक का वर्णन चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में मिलता है।

ये 5 बातें व्यक्ति को रखनी चाहिए हमेशा गुप्त:

श्लोक का अर्थ है कि बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति को कभी 5 बातों को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। पहला धन की हानि या कमाई। दूसरा मन का दुख या मानसिक परेशानी। तीसरा परिवार की गुप्त बातें या कमजोरी। चौथा अपने साथ हुए धोखा या ठगी। पांचवां खुद के साथ हुआ अपमान।

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श्लोक का सार:

चाणक्य कहते हैं कि जब लोगों को किसी की कमाई का पता चल जाता है, तो वह मेहनत करने के बजाए उससे आर्थिक मदद मांगने की तलाश में रहते हैं। अगर आप अपने गुप्त शत्रुओं या ईर्ष्या करने वाले रिश्तेदारों या मित्रों को अपनी आय बताएंगे, तो वह आपसे जलेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश रच सकते हैं। कई बार लालची व्यक्ति अपने स्वार्थ वश ही आपकी कमाई और कमजोरी जानकर ही आपसे जुड़ना पसंद करता है और मौका मिलने से आपको आर्थिक और मानसिक चोट पहुंचा सकता है। कई बार अत्यधिक बोलने वाले व्यक्ति किसी का राज अपने पेट में नहीं पचा पाते हैं और दूसरों के सामने आपके राज को सार्वजनिक कर सकते हैं, जिससे आपकी सुरक्षा और प्रतिष्ठा खतरे में पड़ सकती है।

चाणक्य का मानना है कि धन की स्थिति को हमेशा छिपाकर रखना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी होती है। अधिक आय बताने पर लोग जलन या ईर्ष्या करने लगते हैं और कम बताने पर समाज में अनादर करते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी कमाई हमेशा गुप्त ही रखनी चाहिए।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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फेंगशुई
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