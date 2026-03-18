Quote of the Day: कमजोर या ताकतवर दुश्मन को खत्म करने के लिए आचार्य चाणक्य की मानें ये सलाह
Quote of the Day 17 March 2026: आचार्य चाणक्य की नीतियों से जानें कि कमजोर या ताकतवर दुश्मन को कैसे जड़ से खत्म करें। व्यसन में फंसाने, अनुकूल व्यवहार, प्रतिकूल रणनीति और निर्मूल करने की कला - चाणक्य की ये सलाह आज भी जीवन, करियर और प्रतिस्पर्धा में दुश्मन को हराने के लिए सबसे प्रभावी हैं।
आचार्य चाणक्य की नीति आज भी जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक है। उन्होंने शत्रु से निपटने की ऐसी रणनीति बताई है, जो बुद्धिमत्ता, धैर्य और दूरदर्शिता पर आधारित है। बाल्यकाल में कुश घास चुभने पर उन्होंने जड़ तक नष्ट करने की बात कही थी, जिससे उनकी शत्रु-नाश की सोच स्पष्ट होती है। चाणक्य नीति में दुश्मन को हराने या नियंत्रित करने के लिए कई सूत्र दिए गए हैं। आइए जानते हैं इनमें से प्रमुख सलाहें।
चाणक्य की बाल्यकाल की शिक्षा
एक बार बालक चाणक्य के पैर में कुश घास चुभ गई। वे उसे पैरों से कुचल रहे थे। एक आचार्य ने पूछा कि पवित्र कुश पर गुस्सा क्यों? चाणक्य ने उत्तर दिया, 'मैं शत्रु को निर्मूल करने में विश्वास रखता हूं।' उन्होंने कुश की जड़ में माठा डालकर उसे जला दिया। यह घटना दर्शाती है कि चाणक्य शत्रु को आधा-अधूरा नहीं छोड़ते थे। आज के समय में भी छोटी-छोटी दुश्मनी को नजरअंदाज करने से बड़ी समस्या बन जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को जड़ से उखाड़ फेंकना ही बुद्धिमानी है।
व्यसन में फंसाकर शत्रु को कमजोर करें
चाणक्य नीति का एक प्रसिद्ध सूत्र है:
'सुकुले योजयेत्कन्यां पुत्रं विद्यासु योजयेत्।
व्यसने योजयेच्छत्रुं मित्रं धर्मे नियोजयेत्।।'
अर्थात् - अपनी बेटी का विवाह अच्छे कुल में करें, पुत्र को विद्या दें, शत्रु को व्यसन में फंसाएं और मित्र को धर्म के मार्ग पर ले जाएं। व्यसन से ग्रसित शत्रु खुद ही कमजोर हो जाता है। वह मानसिक रूप से टूट जाता है और लड़ने की क्षमता खो देता है। चाणक्य की यह सलाह बताती है कि हमेशा युद्ध की जरूरत नहीं, बुद्धिमत्ता से दुश्मन को अंदर से कमजोर करना ज्यादा प्रभावी है।
बलवान शत्रु को अनुकूल बनाएं
आचार्य चाणक्य कहते हैं:
'अनुलोमेन बलिनं प्रतिलोमेन दुर्जनम्।
आत्मतुल्यबलं शत्रुं विनयेन बलेन वा।।'
बलवान शत्रु को अनुकूल व्यवहार (विनम्रता, सहयोग या समझौता) से वश में करें। यदि वह बहुत ताकतवर है, तो सीधे टकराव से बचें और उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। यह नीति आज भी कूटनीति में दिखती है, जहां बड़े देश छोटे लेकिन ताकतवर दुश्मन को समझौते से नियंत्रित करते हैं।
दुर्जन और समबल शत्रु से अलग-अलग व्यवहार
दुर्जन (दुष्ट) शत्रु को प्रतिकूल व्यवहार (सख्ती, दबाव या जवाबी कार्रवाई) से काबू करें। विनम्रता को वह कमजोरी समझ लेगा। समान बल वाले शत्रु को विनय (नरमी) या बल (शक्ति प्रदर्शन) दोनों से नियंत्रित किया जा सकता है। चाणक्य की यह सलाह समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार बदलने पर जोर देती है।
शत्रु नाश की चाणक्य की मूल भावना
आचार्य चाणक्य का मूल मंत्र है - शत्रु को कभी हल्के में न लें। उसे या तो पूरी तरह खत्म करें या इतना कमजोर करें कि वह कभी उठ ना सके। लेकिन यह सब बुद्धि, धैर्य और नैतिकता के दायरे में होना चाहिए। आचार्य चाणक्य युद्ध से ज्यादा रणनीति पर विश्वास करते थे। आज के दौर में भी दुश्मनी से बचने के लिए उनकी नीति उपयोगी है। शत्रु को व्यसन, कूटनीति या सख्ती से नियंत्रित करें, लेकिन कभी उसे मौका ना दें कि वह फिर से उठ खड़ा हो।
चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन में दुश्मन से निपटने का तरीका बुद्धिमत्ता है, ना कि भावनाएं। आज 17 मार्च 2026 को इन सूत्रों को अपनाकर जीवन की चुनौतियों का सामना मजबूती से करें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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