Quote of the day: ये बातें बिना आग हर समय व्यक्ति के शरीर को जलाती रहती हैं, पढ़ें आज का सुविचार
Quote of the day 18 June 2026, Aaj ka suvichar: आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में सुख-दुख, सम्मान और अपमान जैसे तमाम पहलुओं से जुड़े सवालों के जवाब दिए हैं। एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया है कि व्यक्ति किन हालातों में बिना आग ही अंदर ही अंदर जलता रहता है।
Quote of the day 18 June 2026, Aaj ka suvichar: आचार्य चाणक्य ने अपनी रचना नीति शास्त्र में व्यक्ति के सम्मान, अपमान, प्रेम, धन लाभ-हानि, बर्ताव. संतान समेत कई पहलुओं का वर्णन विस्तार से किया है। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। कहा जाता है कि चाणक्य नीति को अपनाना मुश्किल होता है, लेकिन जो व्यक्ति इन नीतियों को अपना लेता है, उसे सफलता जरूर प्राप्त होती है। एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया है कि कौन-सी स्थितियों या हालातों में व्यक्ति बिना आग के ही अंदर ही अंदर जलता रहता है। पढ़ें आज की चाणक्य नीति।
श्लोक:
कान्ता वियोगः स्वजनापमानि । रणस्य शेषः कुनृपस्य सेवा ।।
दरिद्रभावो विषमा सभा च । विनाग्निना ते प्रदहन्ति कायम् ।।
श्लोक का अर्थ:
आचार्य चाणक्य के अनुसार, पत्नी का बिछड़ना, अपने जानने वालों या बंधु-बांधवों से अपमानित होना, कर्ज होना, दुष्ट या बुरे मालिक की सेवा में रहना, गरीब बने रहना, स्वार्थी लोगों की सभा या समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं, जो व्यक्ति के शरीर को बिना अग्नि हर समय जलाती रहती हैं।
श्लोक का सार:
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सज्जन लोग अपनी पत्नी के वियोग को बर्दाश्त या सहन नहीं कर सकते हैं। अगर उनके अपने भाई-बहन अपमानित या निरादर करते हैं तो उसे कभी भुला नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति कर्ज के नीचे दबा है, उसे कर्ज समय कर्ज नहीं उतार पाने का दुख सताता रहता है। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट राजा या मालिक की सेवा में रहने वाला नौकर हर समय दुखी रहता है। गरीबी या निर्धनता अभिशाप है, जिसे व्यक्ति सोते-जगते किसी भी समय भूल नहीं पाता है। पैसों का अभाव होने के कारण उसे अपनों से हर बार-बार अपमानित होना पड़ सकता है।
चाणक्य का मानना है कि अपमान का कष्ट मृत्यु के समान ही होता है। यह सब ऐसी बातें हैं जिनसे व्यक्ति बिना आग के ही अंदर ही अंदर जलता रहता है। यह स्थिति ऐसी होती है जब व्यक्ति जिंदा रहते हुए चिता का अनुभव करता है।
व्यक्ति को क्या करना चाहिए:
आचार्य चाणक्य के अनुसार, मनुष्य जन्म बहुत ही भाग्य से प्राप्त होता है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। व्यक्ति को अपना समय और दिन वेद-शास्त्रों के अध्ययन में बिताना चाहिए और साथ ही दान -धर्म के अच्छे कर्म करने चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान