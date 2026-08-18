Quote of the Day: कर्म, धैर्य और विश्वास...गीता की ये 5 बातें बदल सकती हैं जिंदगी का नजरिया
Aaj Ka Suvichar 18 August 2026: जानिए गीता की वे 5 अनमोल बातें जो कठिन समय में धैर्य, कर्म की ईमानदारी और जीवन में सकारात्मकता से आगे बढ़ने की राह दिखाती हैं।
18 अगस्त 2026 की सुबह एक नई सोच और शांति का संदेश लेकर आई है। आज का दिन कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और धैर्य बनाए रखने का है। अगर जीवन की उलझनों से मन भारी है, तो श्रीमद्भगवद्गीता की ये सीखें राह दिखा सकती हैं। भगवान श्रीकृष्ण को केवल आराध्य नहीं बल्कि जीवन का मार्ग दिखाने वाले गुरु के रूप में देखा जाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। सफलता-असफलता, रिश्तों और कठिन परिस्थितियों में ये बातें व्यक्ति को संतुलित रखती हैं।
परिणाम नहीं कर्म पर दें ध्यान
श्रीकृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कि व्यक्ति को अपना कर्म पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए। सफलता या असफलता हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन मेहनत कितनी करनी है, काम के प्रति कितने ईमानदार रहना है और अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे देना है यह हमारे नियंत्रण में है। परिणाम की चिंता में उलझने की बजाय अपने प्रयास को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जब कर्म शुद्ध और पूरा होता है, तो परिणाम अपने आप सही दिशा में जाता है। यह सोच मानसिक बोझ को कम करती है।
मुश्किल समय में मन को शांत रखें
जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो कभी अचानक मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसे समय में घबराकर फैसला लेने की बजाय मन को शांत रखना जरूरी है। शांत मन से समस्या बेहतर समझ में आती है और सही रास्ता चुना जा सकता है। श्रीकृष्ण सिखाते हैं कि असली ताकत मुश्किलों के खत्म होने में नहीं बल्कि उनके बीच खुद को संभालने में है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कठिन घड़ी को भी पार कर लेता है।
दूसरों के प्रति करुणा बनाए रखें
इंसान की पहचान केवल सफलता से नहीं बल्कि व्यवहार से भी होती है। श्रीकृष्ण की शिक्षाओं में दया, सम्मान और करुणा का विशेष स्थान है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और संघर्षों से गुजर रहा होता है। किसी के प्रति कठोर निर्णय लेने की बजाय उसे समझने का प्रयास करें। छोटी सी मदद, सम्मानजनक व्यवहार या प्रेम भरे शब्द किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। करुणा रखने से रिश्ते मजबूत होते हैं और खुद का मन भी हल्का रहता है।
सीखना और सुधार कभी ना छोड़ें
जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। किताबों से मिलने वाला ज्ञान महत्वपूर्ण है लेकिन अनुभव, गलतियां और आत्मचिंतन भी बहुत कुछ सिखाते हैं। श्रीकृष्ण की शिक्षा का भाव है कि व्यक्ति को हमेशा अपने भीतर सुधार की गुंजाइश रखनी चाहिए। नई चीजें सीखने के लिए खुले रहें, तो सोच व्यापक होती है। कठिन परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। निरंतर सीखने वाला व्यक्ति समय के साथ और सक्षम बनता जाता है।
जीवन की यात्रा पर विश्वास रखें
हर चीज हमारी इच्छा और योजना के अनुसार हो यह जरूरी नहीं। कई बार पूरी मेहनत के बावजूद मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है। निराश होकर सब कुछ खत्म मान लेने की बजाय यह विश्वास रखें कि हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति व्यक्तित्व को किसी न किसी तरह मजबूत कर सकती है। अत्यधिक चिंता छोड़कर उम्मीद, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। यही सोच जिंदगी को संतुलित और सार्थक बनाती है।
श्रीकृष्ण की ये 5 बातें रोजमर्रा की जिंदगी को आसान और सार्थक बनाती हैं। इन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को अधिक संतुलित बना सकता है। गीता की ये सीखें समय बीतने के बाद भी उतनी ही प्रासंगिक हैं।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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