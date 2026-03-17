Quote of the Day: गलती से भी इन 4 तरह के लोगों को ना बुलाएं घर, कर सकते हैं आपको बर्बाद, आचार्य चाणक्य की है सख्त मनाही

17 मार्च 2026 का आज का सुविचार: आचार्य चाणक्य की सख्त मनाही - गलती से भी इन 4 तरह के लोगों (स्वार्थी, दोमुंहे, मतलबी और दूसरों के दुख से खुश होने वाले) को घर कभी न बुलाएं, वरना जीवन में बर्बादीऔर नुकसान हो सकता है। जानिए चाणक्य नीति के अनुसार घर को पवित्र रखने के ये महत्वपूर्ण नियम।

17 मार्च 2026, आज के दिन हम आचार्य चाणक्य के गहन जीवन-दर्शन से सीख लेंगे। चाणक्य नीति में लिखा है कि जो व्यक्ति आपके घर में प्रवेश कर आपके मन में संदेह, द्वेष या अशांति पैदा करे, उसे कभी भी अपने द्वार से अंदर ना आने दें। आज का सुविचार यही है कि घर वह पवित्र स्थान है, जहां केवल सकारात्मक ऊर्जा, विश्वास और प्रेम का वास होना चाहिए। स्वार्थ, छल और नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों को घर में प्रवेश देने से जीवन में बर्बादी, कलह और आर्थिक हानि का खतरा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार, उन 4 प्रकार के लोगों को घर में कभी नहीं बुलाना चाहिए।

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स्वार्थी और मतलबी लोग आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 'मतलबी व्यक्ति मित्र नहीं, शत्रु होता है।' ऐसे लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं, आपकी मदद का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य आपसे कुछ लेना होता है। जब उनका काम हो जाता है, तो वे आपको भूल जाते हैं या आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। घर में ऐसे लोगों को बुलाने से ना केवल आपकी निजी जानकारी लीक हो सकती है, बल्कि परिवार में अविश्वास और तनाव भी बढ़ता है। इनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये आपकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं।

दो मुंह वाले और चालबाज लोग 'जो आपके सामने कुछ और कहे और पीठ पीछे कुछ और, वह सांप से भी खतरनाक है।' चाणक्य नीति में ऐसे लोगों को सबसे बड़े छलावे वाला बताया गया है। ये लोग आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई फैलाते हैं। घर में इनका आना-जाना होने से परिवार में गलतफहमियां पैदा होती हैं, रिश्ते खराब होते हैं और आपकी छवि खराब हो सकती है। इन लोगों को घर में प्रवेश देने से पहले सौ बार सोचें, क्योंकि ये आपके सबसे करीबी रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

दूसरों के दुख से खुश होने वाले लोग आचार्य चाणक्य के अनुसार, 'जो दूसरों की बर्बादी देखकर आनंदित होता है, वह मनुष्य नहीं, राक्षस है।' ऐसे लोग जब आपके घर में आते हैं, तो आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी असफलता पर खुश होते हैं। ये लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं, छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं और आपके मन में असुरक्षा पैदा करते हैं। घर में इनका आना आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और परिवार में अशांति फैलाता है। इनसे पूरी तरह दूरी बनाए रखें।

नकारात्मकता फैलाने वाले और आलोचक लोग 'जो हर बात में दोष निकालता है और कभी प्रशंसा नहीं करता, वह घर का विष है।' आचार्य चाणक्य के अनुसार, ऐसे लोग घर में प्रवेश करते ही सकारात्मक माहौल को नष्ट कर देते हैं। ये लोग आपकी सफलता को छोटा दिखाते हैं, आपके प्रयासों पर सवाल उठाते हैं और परिवार में असंतोष पैदा करते हैं। इनके कारण घर में झगड़े बढ़ते हैं और खुशियां कम होती हैं। घर को पवित्र स्थान बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को कभी भी निमंत्रण ना दें।