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Quote of the Day: गलती से भी इन 4 तरह के लोगों को ना बुलाएं घर, कर सकते हैं आपको बर्बाद, आचार्य चाणक्य की है सख्त मनाही

Mar 17, 2026 08:29 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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17 मार्च 2026 का आज का सुविचार: आचार्य चाणक्य की सख्त मनाही - गलती से भी इन 4 तरह के लोगों (स्वार्थी, दोमुंहे, मतलबी और दूसरों के दुख से खुश होने वाले) को घर कभी न बुलाएं, वरना जीवन में बर्बादीऔर नुकसान हो सकता है। जानिए चाणक्य नीति के अनुसार घर को पवित्र रखने के ये महत्वपूर्ण नियम।

Quote of the Day: गलती से भी इन 4 तरह के लोगों को ना बुलाएं घर, कर सकते हैं आपको बर्बाद, आचार्य चाणक्य की है सख्त मनाही

17 मार्च 2026, आज के दिन हम आचार्य चाणक्य के गहन जीवन-दर्शन से सीख लेंगे। चाणक्य नीति में लिखा है कि जो व्यक्ति आपके घर में प्रवेश कर आपके मन में संदेह, द्वेष या अशांति पैदा करे, उसे कभी भी अपने द्वार से अंदर ना आने दें। आज का सुविचार यही है कि घर वह पवित्र स्थान है, जहां केवल सकारात्मक ऊर्जा, विश्वास और प्रेम का वास होना चाहिए। स्वार्थ, छल और नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों को घर में प्रवेश देने से जीवन में बर्बादी, कलह और आर्थिक हानि का खतरा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार, उन 4 प्रकार के लोगों को घर में कभी नहीं बुलाना चाहिए।

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स्वार्थी और मतलबी लोग

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 'मतलबी व्यक्ति मित्र नहीं, शत्रु होता है।' ऐसे लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं, आपकी मदद का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य आपसे कुछ लेना होता है। जब उनका काम हो जाता है, तो वे आपको भूल जाते हैं या आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। घर में ऐसे लोगों को बुलाने से ना केवल आपकी निजी जानकारी लीक हो सकती है, बल्कि परिवार में अविश्वास और तनाव भी बढ़ता है। इनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये आपकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं।

दो मुंह वाले और चालबाज लोग

'जो आपके सामने कुछ और कहे और पीठ पीछे कुछ और, वह सांप से भी खतरनाक है।' चाणक्य नीति में ऐसे लोगों को सबसे बड़े छलावे वाला बताया गया है। ये लोग आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई फैलाते हैं। घर में इनका आना-जाना होने से परिवार में गलतफहमियां पैदा होती हैं, रिश्ते खराब होते हैं और आपकी छवि खराब हो सकती है। इन लोगों को घर में प्रवेश देने से पहले सौ बार सोचें, क्योंकि ये आपके सबसे करीबी रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

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दूसरों के दुख से खुश होने वाले लोग

आचार्य चाणक्य के अनुसार, 'जो दूसरों की बर्बादी देखकर आनंदित होता है, वह मनुष्य नहीं, राक्षस है।' ऐसे लोग जब आपके घर में आते हैं, तो आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी असफलता पर खुश होते हैं। ये लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं, छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं और आपके मन में असुरक्षा पैदा करते हैं। घर में इनका आना आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और परिवार में अशांति फैलाता है। इनसे पूरी तरह दूरी बनाए रखें।

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नकारात्मकता फैलाने वाले और आलोचक लोग

'जो हर बात में दोष निकालता है और कभी प्रशंसा नहीं करता, वह घर का विष है।' आचार्य चाणक्य के अनुसार, ऐसे लोग घर में प्रवेश करते ही सकारात्मक माहौल को नष्ट कर देते हैं। ये लोग आपकी सफलता को छोटा दिखाते हैं, आपके प्रयासों पर सवाल उठाते हैं और परिवार में असंतोष पैदा करते हैं। इनके कारण घर में झगड़े बढ़ते हैं और खुशियां कम होती हैं। घर को पवित्र स्थान बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को कभी भी निमंत्रण ना दें।

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आज का संदेश - घर को पवित्र रखें

17 मार्च 2026 का आज का सुविचार हमें सिखाता है कि घर वह जगह है, जहां केवल प्रेम, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना चाहिए। आचार्य चाणक्य की नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है 'अपने घर में उन लोगों को प्रवेश ना दें, जो आपके मन में संदेह या द्वेष पैदा करें।' स्वार्थी, दो मुंह वाले, दूसरों के दुख से खुश होने वाले और नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों से दूरी बनाकर आप ना केवल अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि परिवार में शांति और समृद्धि भी बनाए रखेंगे। आज से संकल्प लें कि आपके घर का द्वार केवल सच्चे और अच्छे लोगों के लिए खुला रहेगा।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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