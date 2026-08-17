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Quote of the Day: रिश्तों में कभी नहीं आएगी दूरी, शिव-पार्वती की ये 5 सीख आएंगी काम

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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Quote of the Day: रिश्तों में कभी नहीं आएगी दूरी, शिव-पार्वती की ये 5 सीख आएंगी काम। समर्पण, सम्मान, समझ और साथ निभाने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। आज ही अपनाएं।

Quote of the Day
भगवान शिव और माता पार्वती

भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध हिंदू धर्म में आदर्श दांपत्य का प्रतीक माना जाता है। उनका रिश्ता केवल पति-पत्नी का नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान, समानता और आध्यात्मिक जुड़ाव का भी उदाहरण है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों में दूरी आना आम बात हो गई है। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से मिली ये 5 सीख अगर अपनाई जाएं, तो रिश्तों में मधुरता और स्थिरता बनी रह सकती है।

प्रेम का आधार समर्पण और धैर्य है

माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की और वर्षों तक अटूट विश्वास बनाए रखा। भगवान शिव ने भी उनके प्रेम और धैर्य का सम्मान किया। यह प्रसंग सिखाता है कि सच्चा रिश्ता केवल आकर्षण या भावनाओं से नहीं चलता है। उसमें धैर्य, त्याग और एक-दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा भी जरूरी होती है। समय के साथ यही गुण रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। जल्दबाजी या अपेक्षाओं से रिश्ता कमजोर पड़ता है, जबकि समर्पण उसे मजबूत बनाता है।

रिश्ते में समानता और सम्मान जरूरी

भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध यह संदेश देता है कि किसी भी रिश्ते में दोनों का सम्मान समान होना चाहिए। ना कोई बड़ा होता है और ना कोई छोटा। दोनों एक-दूसरे की भावनाओं, विचारों और निर्णयों का सम्मान करते थे। जब रिश्ते में बराबरी का भाव होता है, तभी विश्वास मजबूत होता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। सम्मान की कमी से दूरी बढ़ती है, जबकि आपसी आदर से रिश्ता और गहरा होता जाता है।

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एक-दूसरे को बदलने की बजाय समझें

भगवान शिव का व्यक्तित्व वैराग्य और सरलता का प्रतीक है, जबकि माता पार्वती गृहस्थ जीवन और ममता की प्रतीक हैं। दोनों का स्वभाव अलग होने के बावजूद उन्होंने कभी एक-दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं की। हर व्यक्ति की अपनी सोच और व्यक्तित्व होता है। रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं, जब हम सामने वाले को उसकी खूबियों और कमियों के साथ स्वीकार करते हैं। समझने की कोशिश बदलने की जिद से कहीं बेहतर परिणाम देती है।

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कठिन समय में साथ निभाना सच्ची परीक्षा

जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने हर परिस्थिति में एक-दूसरे का साथ निभाया। चुनौतियों का मिलकर सामना किया। यही संदेश हर रिश्ते के लिए जरूरी है। जब कठिन समय में परिवार और जीवनसाथी का साथ मिलता है, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी आसान लगने लगती है। सच्चा रिश्ता वही है जो परीक्षा की घड़ी में भी मजबूत बना रहे। साथ देने की भावना दूरी को आने नहीं देती।

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आध्यात्मिक जुड़ाव से मिलती है मजबूती

शिव-पार्वती का संबंध केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी माना जाता है। दोनों का जीवन समान मूल्यों, विश्वास और धर्म के प्रति समर्पण पर आधारित था। आधुनिक जीवन में भी यदि पति-पत्नी या परिवार के सदस्य साझा मूल्यों और एक-दूसरे के प्रति सम्मान को प्राथमिकता दें, तो रिश्ते लंबे समय तक मजबूत बने रहते हैं। प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और हर परिस्थिति में हाथ थामे रखने का नाम है। यही किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है।

शिव-पार्वती की ये 5 सीख रिश्तों में दूरी आने नहीं देती हैं। प्रेम, सम्मान, समझ, साथ और आध्यात्मिक जुड़ाव अपनाकर हर रिश्ता मधुर और स्थिर बनाया जा सकता है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

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