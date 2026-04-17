Quote of the Day: राजा और विद्वान की तरह स्त्री भी होती हैं काफी शक्तिशाली, चाणक्य नीति के इस श्लोक से जानें राज
Quote of the Day 17 April 2026: आज के सुविचार में हम महिलाों की असली शक्ति के बारे में जानेंगे। चाणक्य नाति के अनुसार, महिलाएं भी राजा और विद्वान ब्राह्मण की तरह काफी शक्तिशाली होती हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं।
Aaj Ka Suvichar 17 April 2026: आज 17 अप्रैल 2026 का दिन आचार्य चाणक्य के गहन और प्रेरणादायक विचारों से और भी खास हो रहा है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और सही गुणों में छिपी होती है। आज का यह सुविचार हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति में अपनी-अपनी ताकत होती है और स्त्री भी उनमें से एक है, जिसकी शक्ति अक्सर अनदेखी कर दी जाती है।
चाणक्य नीति का महत्वपूर्ण श्लोक
आचार्य चाणक्य नीति शास्त्र में कहते हैं:
बाहुवीर्य बलं राज्ञो ब्रह्मवित् बली
रूप-यौवन-माधुर्य स्त्रीणां बलमनुत्तमम्
इस श्लोक में आचार्य चाणक्य तीन प्रकार की शक्तियों का वर्णन करते हैं।
राजा की शक्ति
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा की सबसे बड़ी ताकत उसका बाहुबल है। आज के समय में इसका अर्थ है - उसकी सेना, सहयोगी, सलाहकार और प्रशासन। राजा इनके सहारे ही अपनी प्रजा की रक्षा करता है और राज्य को मजबूत बनाता है। बिना समर्थ साथियों के कोई भी शासक अकेला कुछ नहीं कर सकता है।
ब्राह्मण की शक्ति
विद्वान ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या है। जो व्यक्ति वेद, शास्त्र, नीति और ज्ञान का गहरा अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि और विवेक से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण अपनी विद्या के बल पर शत्रुओं को भी नियंत्रित कर सकता है और समाज को सही दिशा दिखा सकता है। ज्ञान ही सबसे बड़ा बल है।
स्त्री की शक्ति
चाणक्य स्त्री की शक्ति को रूप, वाणी और मधुरता को बताते हैं। यहां रूप का अर्थ केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं है, बल्कि उसकी आंतरिक सुंदरता, मधुर वाणी, सहनशीलता, समझदारी और परिवार को संभालने की क्षमता है। स्त्री इन गुणों से ना केवल अपने परिवार को संभालती है, बल्कि पूरे घर को सुख-शांति और स्वर्ग जैसा वातावरण देती है।
स्त्री की शक्ति का सही अर्थ
आधुनिक समय में भी चाणक्य की यह बात बहुत प्रासंगिक है। स्त्री की शक्ति केवल बाहरी रूप या यौवन तक सीमित नहीं है। उसकी असली ताकत उसकी मधुर वाणी, धैर्य, समझदारी, त्याग और परिवार को एकजुट रखने की क्षमता में है। एक समझदार स्त्री कठिन समय में भी परिवार को संभाल लेती है, रिश्तों को जोड़े रखती है और सही फैसले लेकर घर को आगे बढ़ाती है। यही कारण है कि चाणक्य स्त्री को अत्यंत शक्तिशाली मानते हैं।
समाज में स्त्री की भूमिका
आज के समाज में स्त्री घर की व्यवस्था संभालने के साथ-साथ करियर, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि स्त्री को उसके विवेक, मधुरता और धैर्य के आधार पर सम्मान देना चाहिए। जब स्त्री को सही सम्मान और अवसर मिलता है, तो वह ना केवल अपना घर, बल्कि पूरा समाज संवार सकती है।
17 अप्रैल 2026 को चाणक्य के इस श्लोक पर गंभीरता से विचार करें। स्त्री की शक्ति को समझें और उसे सम्मान दें। एक सशक्त स्त्री ना केवल परिवार को मजबूत बनाती है, बल्कि पूरे समाज को भी प्रेरणा देती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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