Quote of the day: ऐसे मित्र का बिना देरी तुरंत साथ छोड़ देना चाहिए, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार
Quote of the day 16 June 2026: आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक के माध्यम से बताया है कि किस मित्र का तुरंत साथ छोड़ देना चाहिए या उसका त्याग कर देना चाहिए। पढ़ें आज का सुविचार।
Aaj ka suvichar, Quote of the day 16 June 2026: आचार्य चाणक्य ने अपनी रचना नीति शास्त्र में जीवन के कई पहलुओं से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब विस्तार से बताए हैं। एक श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि कब मित्र से उचित दूरी बना लेनी चाहिए या उसका त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि जो मित्र है उससे भी व्यक्ति को सभी रहस्य को बताने से बचना चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में यह आपके लिए नुकसान भरा हो सकता है। जानें चाणक्य नीति के अनुसार किस मित्र का त्याग कर देना अच्छा होता है और मित्र पर अति विश्वास क्यों नहीं करना चाहि। पढ़ें आज 16 जून 2026 का सुविचार।
श्लोक-
परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्।
वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्॥
श्लोक का अर्थ:
आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति पीठ पीछे आपके काम बिगाड़ता हो या बुराई करता हो। लेकिन आपके सामने मीठी-मीठी बातें करता हो, ऐसे मित्र को उसी पल त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र का त्याग उसी तरह कर देना बेहतर होता है, जैसे उस घड़े को छोड़ दिया जाता है जिसके मुंह पर दूध भरा होता है और अंदर गहरा विष होता है।
श्लोक का सार: नीति शास्त्र के अनुसार, जो व्यक्ति मुंह पर मीठी-मीठी बातें करते हैं और तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं और नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। ये कभी सच्चे मित्र नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों से नुकसान या क्षति पहुंचने की संभावना हर समय बनी रहती है। इसलिए ऐसे मित्र और लोगों का त्याग करना ही बेहतर होता है।
श्लोक-
न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्।
विश्वासाद् भयमभ्येति नापरीक्ष्य च विश्वसेत्।।
श्लोक का अर्थ:
एक अन्य श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो मित्र खोटा है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो आपका मित्र है, उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मित्र कभी भी नाराज होकर आपकी सारी गुप्त बातों को खोल सकता है।
श्लोक का सार:
आचार्य चाणक्य का मानना है कि जो व्यक्ति आपका मित्र नहीं है उस पर भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए लेकिन जिस मित्र के साथ अच्छा रिश्ता या संबंध होता है, उस पर भी अति विश्वास नुकसानदेय हो सकता है। क्योंकि अगर वह किसी कारण आपसे नाराज हो जाता है, तो वह आपके सारे भेद लोगों के सामने खोल सकता है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति अपने मित्र या जानने वालों से भावुकता में आकर अपनी सारी बातें खोल देता है, लेकिन जब मनमुटाव की स्थिति होती है तो वह व्यक्ति ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला सिद्ध होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान