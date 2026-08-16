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Quote of the Day: विद्यार्थियों के लिए सफलता मंत्र हैं स्वामी विवेकानंद की ये 5 बातें

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Suvichar 16 August 2026: स्वामी विवेकानंद की ये 5 बातें हर विद्यार्थी के लिए सफलता का मंत्र हैं। एकाग्रता, आत्मविश्वास, भीतरी शक्ति, सही शिक्षा और मौलिक सोच अपनाकर परीक्षा और जीवन दोनों में सफल बनें। अभी पढ़ें।

Swami Vivekananda quotes for students
आज का सुविचार

विद्यार्थी जीवन सिर्फ किताबें रटने या अच्छे अंक लाने का समय नहीं होता है। यह वह उम्र है जब सोच, आदतें, हिम्मत और व्यक्तित्व बनते हैं। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और परीक्षा के दबाव के बीच कई स्टूडेंट्स ध्यान खो देते हैं और तनाव के शिकार हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को अपनी भीतरी ताकत पहचानने, मन को एक जगह टिकाने और मजबूत चरित्र बनाने की सीख दी थी। उनकी बातें आज भी हर विद्यार्थी के लिए सफलता का आसान रास्ता दिखाती हैं। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के कुछ विचारों के बारे में, जो युवा पीढ़ी के लिए सफलता मंत्र की तरह हैं।

एकाग्रता ही ज्ञान की असली कुंजी है

स्वामी विवेकानंद मानते थे कि मन को एक जगह केंद्रित करना ही शिक्षा का सार है। वे कहते थे कि एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के खजाने की चाबी है। आजकल पढ़ाई करते समय बार-बार फोन देखने या सोशल मीडिया घूमने से मन बिखर जाता है। अगर कुछ देर के लिए मोबाइल दूर रखकर सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान दिया जाए, तो आसानी विषय समझ में आता है और याद भी हो जाता है। रोज थोड़ा अभ्यास करने से मन मजबूत होता है। एकाग्रता बढ़ाने वाला विद्यार्थी किसी भी विषय को आसानी से सीख लेता है और सफलता उसके करीब आ जाती है।

डर छोड़कर खुद पर पूरा भरोसा रखें

परीक्षा या भविष्य की चिंता अक्सर विद्यार्थियों का आत्मविश्वास घटा देती है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि खुद पर विश्वास सबसे जरूरी है। डर को छोड़कर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढ लेता है। असफलता आ जाए, तो हार मानने के बजाय फिर से कोशिश करने का साहस रखना चाहिए। जो विद्यार्थी अपनी क्षमता पर भरोसा रखता है वह दबाव में भी शांत रहता है और बेहतर प्रदर्शन करता है। आत्मविश्वास जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है।

हर इंसान के अंदर अपार शक्ति छिपी है

कई स्टूडेंट्स दूसरों से तुलना करके खुद को कम समझने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद का संदेश है कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति मौजूद है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और मेहनत से निकालने की है। हर किसी की अपनी खासियत होती है। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान देना और उन्हें निखारने की कोशिश करें। जब विद्यार्थी अपनी भीतरी ताकत को जागता है, तो वह किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा नुकसान है।

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शिक्षा सिर्फ अच्छे नंबर नहीं बल्कि चरित्र बनाती है

आजकल पढ़ाई का मतलब सिर्फ अंक और डिग्री तक सीमित रह गया है। लेकिन स्वामी विवेकानंद शिक्षा को इससे कहीं बड़ा मानते थे। उनके अनुसार सच्ची शिक्षा वह है, जिससे चरित्र मजबूत हो, मन की शक्ति बढ़े और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अच्छे अंक जरूरी हैं, लेकिन उनके साथ अच्छी आदतें, हिम्मत और सही फैसला लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। जो विद्यार्थी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि मजबूत व्यक्तित्व बनाता है, वही जीवन की असली परीक्षाओं में सफल रहता है।

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दूसरों से सीखें पर अपनी मौलिकता बनाए रखें

विद्यार्थी जीवन सीखने का सबसे अच्छा समय है। अच्छी बातें और अनुभव दूसरों से जरूर लें। लेकिन आंख मूंदकर नकल ना करें। हर बात को समझें, सोचें और फिर अपनी बुद्धि से सही चीज अपनाएं। अपनी सोच बनाए रखना व्यक्ति को भीड़ से अलग बनाता है।

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स्वामी विवेकानंद की ये सीखें विद्यार्थियों को सिर्फ परीक्षा में पास होने का तरीका नहीं बताती हैं। ये उन्हें आत्मविश्वासी, अनुशासित और मजबूत इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं। अगर एकाग्रता, भरोसा, भीतरी शक्ति, सही शिक्षा और मौलिक सोच को अपना लिया जाए, तो सफलता खुद पास आ जाती है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

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हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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