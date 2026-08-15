Quote of the Day: चमकने से पहले तपना जरूरी, डॉ. कलाम का ये सफलता मंत्र बदल देगा आपका विचार
Aaj Ka Suvichar 15 August 2026: डॉ. कलाम का प्रेरणादायक विचार जीवन जीने का नजरिया ही बदल देगा। अगर सूरज की तरह चमकना है, तो पहले तपना होगा। बड़ी सफलता के लिए मेहनत, संघर्ष और अनुशासन जरूरी। जल्दी सफलता की चाह छोड़कर लगातार प्रयास करें। पूरा सफलता मंत्र पढ़ें।
हर व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है। मेहनत की पहचान हो, सपने पूरे हों और लोग उसे मिसाल मानें। लेकिन सफलता की चमक के पीछे छिपा संघर्ष हर किसी को आसानी से स्वीकार नहीं होता है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का प्रेरणादायक विचार इसी सच्चाई को सामने रखता है। उन्होंने कहा था कि
'If you want to shine like a sun, first burn like a sun.'
इसका अर्थ है कि सूरज की तरह चमकना है, तो पहले सूरज की तरह तपना होगा। तपने का मतलब है कठिन मेहनत, अनुशासन, संघर्ष और लक्ष्य के प्रति लगातार समर्पण से है।
बड़ी सफलता के लिए बड़ी मेहनत जरूरी
सफलता अचानक किसी एक दिन दरवाजे पर नहीं आती है। उसके पीछे कई दिनों, महीनों और वर्षों की मेहनत छिपी होती है। सूरज लगातार ऊर्जा देता है, तभी उसकी रोशनी पूरी दुनिया तक पहुंचती है। उसी तरह इंसान को भी अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है। केवल सपना देखना काफी नहीं, उसे पूरा करने के लिए मेहनत को अपनी आदत बनाना जरूरी है। जो लोग रोज थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते हैं वही लंबे समय में बड़ी मंजिल छू पाते हैं।
संघर्ष से ही मजबूत बनता है इंसान
रास्ते में आने वाली मुश्किलें कई बार रोकने के बजाय मजबूत बनाने का काम करती हैं। असफलता अपनी कमियों का पता देती है और चुनौतियां क्षमता की परीक्षा लेती हैं। अगर मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखा जाए और गलतियों से सीखा जाए, तो वही संघर्ष भविष्य की सफलता की नींव बन जाता है। कठिन दौर से घबराने की बजाय उसे सीखने का अवसर समझना चाहिए। हर गिरने के बाद उठना ही असल ताकत को बढ़ाता है।
सपनों को हकीकत बनाने के लिए अनुशासन
बड़े सपने हर कोई देख सकता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अनुशासन चाहिए। समय की कद्र करना, नियमित रूप से सीखना, अपने काम को प्राथमिकता देना और असफल होने के बाद दोबारा प्रयास करना सफलता की यात्रा का हिस्सा है। डॉ. कलाम का जीवन भी इसी अनुशासन और निरंतर प्रयास की प्रेरणा देता है। उन्होंने साधारण परिस्थितियों से निकलकर विज्ञान और देशसेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। नियमितता ही बड़े सपनों को साकार करती है।
जल्दी सफलता पाने की चाह से बचें
आज के दौर में लोग कम समय में बड़ा परिणाम चाहते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां देखकर लगता है कि सफलता आसानी से मिल जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे लंबी तैयारी होती है, जिसे अक्सर दुनिया नहीं देखती है। अपनी यात्रा की तुलना दूसरों के परिणाम से करने के बजाय अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। सफलता में समय लग सकता है, लेकिन लगातार मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
पहले तपिए फिर अपनी चमक दिखाएं
डॉ. कलाम का यह विचार हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। अगर मंजिल बड़ी है, तो रास्ते में मेहनत और संघर्ष भी आएंगे। कभी थकान होगी, कभी असफलता मिलेगी और कभी लगेगा कि प्रयास बेकार जा रहा है। ऐसे समय में अपने लक्ष्य को याद रखना जरूरी है।
चमकने की इच्छा रखने वाले को पहले तपने का साहस भी रखना चाहिए। यही तपस्या धीरे-धीरे अनुभव आत्मविश्वास और सफलता में बदलती है। मुश्किलों से मत घबराइए मेहनत करते रहिए, क्योंकि आज का संघर्ष ही कल आपकी सफलता की चमक बन सकता है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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