Quote of the Day: भविष्य को लेकर डर और उलझन? गीता का ये श्लोक दिखाएगा सही राह

Aaj Ka Suvichar 14 August 2026: भविष्य को लेकर डर और उलझन? श्रीकृष्ण का ये श्लोक दिखाएगा सही राह। गीता का योगस्थः कुरु कर्माणि सिखाता है बिना जल्दबाजी स्थिर मन से फैसला लेना। अनिश्चितता में संतुलन कैसे रखें जानें।

14 अगस्त 2026 की सुबह एक शांत और सोचने का मौका लेकर आई है। आज का दिन भविष्य की उलझनों को सुलझाने और मन को स्थिर रखने का है। अगर आप भी करियर, रिश्ते या किसी बड़े फैसले को लेकर असमंजस में हैं, तो श्रीमद्भगवद्गीता की यह सीख आपके लिए बहुत काम आ सकती है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भविष्य को लेकर अनिश्चितता आम बात हो गई है। नौकरी बदलें या नहीं, कोई नया रास्ता चुनें या पुराने पर टिके रहें, रिश्ते में क्या फैसला लें - ऐसे सवाल मन को बेचैन कर देते हैं। कई बार सिर्फ असमंजस खत्म करने के लिए जल्दबाजी में फैसला ले लिया जाता है। लेकिन भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि पहले मन को स्थिर करो, फिर कर्म करो।

श्रीकृष्ण का श्लोक देता है स्थिरता की सीख भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा है -

'योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥' इसका अर्थ है - हे अर्जुन! योग में स्थित होकर, आसक्ति छोड़कर अपने कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो। यही समत्व योग कहलाता है। यहां योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और आंतरिक संतुलन है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सही फैसला जल्दबाजी से नहीं, शांत मन से निकलता है।

अनिश्चितता में मन क्यों करता है जल्दबाजी? जब किसी फैसले का नतीजा साफ नहीं दिखता, तो मन उस बेचैनी से जल्दी बाहर निकलना चाहता है। ऐसे में कोई भी कार्रवाई करना समाधान जैसा लगने लगता है। लेकिन जल्द फैसला और सही फैसला दोनों अलग चीजें हैं। डर, असफलता की चिंता या अवसर खोने के भय में लिया गया निर्णय बाद में और उलझन पैदा कर सकता है। गीता की सीख है कि पहले मन को संभालें, फिर परिस्थिति को समझकर आगे बढ़ें। जल्दबाजी में लिया गया कदम अक्सर पछतावे का कारण बनता है।

योगस्थः का सही अर्थ समझें श्लोक का पहला शब्द 'योगस्थः' बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है योग में स्थित होना यानी मन को ऐसी अवस्था में लाना जहां डर और घबराहट सोच पर हावी ना हों। इसका अर्थ निष्क्रिय बैठना या फैसले को हमेशा टालते रहना नहीं है। श्रीकृष्ण कर्म करने की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कर्म स्थिर और संतुलित मन से होना चाहिए। जब मन शांत होता है, तब सही दिशा साफ दिखने लगती है। खुद को स्थिर रखना ही सही शुरुआत है।

परिणाम से अत्यधिक लगाव छोड़ें श्लोक में 'सङ्गं त्यक्त्वा' यानी आसक्ति छोड़ने की बात कही गई है। अक्सर हम किसी खास नतीजे को हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। यही चाह मन में अधीरता पैदा करती है। जब परिणाम मन के अनुसार नहीं होता, तो तनाव बढ़ जाता है। इसका मतलब लक्ष्य छोड़ देना नहीं है, बल्कि अपने मानसिक संतुलन को केवल परिणाम के हवाले नहीं करना है। मेहनत करें, लेकिन नतीजे को लेकर बेचैन ना हों। यही आसक्ति छोड़ना मन को हल्का बनाता है।

सफलता और असफलता में समभाव रखें श्रीकृष्ण कहते हैं कि सफलता और असफलता में समान भाव रखें। इसका अर्थ दोनों को बिल्कुल एक जैसा मानना नहीं है। बल्कि सफलता को अपनी पूरी पहचान ना बनाएं और असफलता को अपनी पूरी हार न समझें। जब व्यक्ति दोनों परिस्थितियों को जीवन का हिस्सा मानता है, तो डर कम होता है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो जाती है। अनिश्चितता को बाधा नहीं, बल्कि सीखने का अवसर बनाएं। जब मन स्थिर रहता है, तो जल्दबाजी की जगह विवेक आ जाता है और यही संतुलन सही राह दिखाता है।