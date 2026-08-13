Quote of the Day: बार-बार मिल रही असफलता से हो गए हैं परेशान? ना भूलें स्वामी विवेकानंद की ये 4 बातें
करियर और बिजनेस में सफलता पाने के लिए आप स्वामी विवेकानंद की इन 4 बातों को जरूर अपनाएं। जानें ऐसी मोटिवेशनल बातें जो आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी को खत्म करके आपको लक्ष्य की ओर लेकर जाएंगी। पढ़ें 13 अगस्त के लिए आज का सुविचार।
क्या आपको ऐसा बार-बार महसूस हो रहा है कि नौकरी में दिक्कत आ रही है? पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा? मेहनत करने के बाद भी आपको वो नतीजा नहीं मिल पा रहा है जिसके आप हकदार हैं? अगर काम से बार-बार आपका मन भटक रहा है तो आपको स्वामी विवेकानंद की 4 बातें तो जेहन में डाल लेनी चाहिए। उनकी बताई गई ये 4 बातें आपको करियर में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी सही रास्ता दिखाने के लिए काफी है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की और खुद पर भरोसा रखते हुए अपनी सोच को हमेशा सही और पॉजिटिव रखा। अगर उनकी बताई गई बातों पर अमल किया जाए जो जिंदगी में आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है।
1. ना करें नतीजों की चिंता
सबसे पहले तो आप अपने मन में ये बात गांठ बांध लें कि बार-बार रिजल्ट को नहीं सोचना है। आमतौर पर लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में बार-बार सोचने लगते हैं। बार-बार मन में ये बात आना कि नौकरी मिलेगी या नहीं? नौकरी मिल गई तो बचेगी या नहीं? बच गई तो प्रमोशन होगा या नहीं? बिजनेस आगे बढ़ेगा या नहीं? ऐसी बातें अक्सर मन में आती हैं जो तनाव को बढ़ाने का भी काम करती हैं। ऐसे में धीरे-धीरे मन काम से उठने लगता है और पूरा फोकस बिगड़ता है। ऐसे में अपना काम ईमानदारी से करते रहें। मेहनत करें। हर वक्त रिजल्ट के बारे में ना सोचें।
2. एक समय में एक ही चीज पर फोकस
कई बार ज्यादा से ज्यादा पाने की चाह में हम एक साथ कई चीजें शुरू कर देते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। एक समय में बस एक ही चीज पर फोकस करें। अगर आप एक साथ कई चीजें करने लगेंगे तो किसी एक काम पर पूरी तरह से अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा यही सीख दी है कि अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस करें। पहले से ये प्लान करते हुए चलें कि आपको क्या चीज चाहिए और इसके बाद उसी चीज पर फोकस करते हुए मेहनत करें। रोज थोड़ा-थोड़ा उस चीज पर काम करते रहें।
3. खुद पर हमेशा रखें भरोसा
आप जिंदगी में कुछ भी करें आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप हर चीज कर पाएंगे। अपने ऊपर विश्वास रखना आपकी आधी लड़ाई को पार कर ले जाएगा। अगर आप कुछ भी करने से पहले बार-बार सोचेंगे कि मुझसे शायद नहीं हो पाएगा या मुश्किल है तो आपके लिए किसी भी चीज की शुरुआत करना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरों की जर्नी से किसी भी तरह की तुलना ना करें। आपकी शुरुआत भले ही धीमे तरीके से हो लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखते हुए रोज आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे।
4. पॉजिटिव रखें अपनी सोच
आपको ये समझना होगा कि हमारी सोच का असर काफी हद तक हमारे काम पर पड़ता है। अगर दिमाग में हर वक्त डर, चिंता और फालतू की नेगेटिव बातें आएंगी तो काम करना मुश्किल ही हो जाएगा। फालतू की बातों को सोचने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। हो सके तो शांत बैठें, मेडिटेशन करें। इससे आपका मन पॉजिटिव और हल्का होगा।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र