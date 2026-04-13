Quote of the Day: तरक्की और सुखी जीवन के लिए महिलाओं से जरूर सीखनी चाहिए ये चीज, चाणक्य नीति के इस श्लोक में छिपा है राज
Quote of the Day 13 April 2026: आज के सुविचार में हम जानेंगे कि जीवन में सुखी रहने और तरक्की करने के लिए किससे क्या सीखना चाहिए। महिलाओं से इस चीज की सीख लेने से किसी से कोई काम निकलवाने के लिए क्या करना चाहिए। चाणक्य नीति में इसके बारे में अच्छे से समझाया गया है।
Quote of the Day: आज 13 अप्रैल 2026 का दिन आचार्य चाणक्य के गहन और व्यावहारिक विचारों से और भी खास हो रहा है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन में तरक्की और सुख केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही गुणों को अपनाने और सही समय पर सही व्यवहार करने से मिलता है। आज का यह सुविचार हमें याद दिलाता है कि हमें हर जगह से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए - यहां तक कि उन जगहों से भी जहां हम आमतौर पर सीखने की उम्मीद नहीं करते हैं।
चाणक्य नीति का महत्वपूर्ण श्लोक
आचार्य चाणक्य नीति शास्त्र के बारहवें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं:
विनयं राजपुत्रेभ्यः पण्डितेभ्यः सुभाषितम्।
अनृतं द्यूतकारेभ्यः स्त्रीभ्यः शिक्षेत् कैतवम्।।
इस श्लोक में चाणक्य चार अलग-अलग स्रोतों से चार अलग-अलग गुण सीखने की सलाह देते हैं।
राजकुमारों से विनय सीखें
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बड़े लोगों, राजकुमारों या नेताओं से विनय सीखनी चाहिए। विनय का मतलब है शिष्टाचार, मीठा बोलना और सम्मानजनक व्यवहार। यह गुण नौकरी, बिजनेस या सामाजिक जीवन में तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। नम्र व्यक्ति का हर द्वार खुलता है और लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होते हैं।
पंडितों से सुभाषित सीखें
पंडितों से हमें यह सीखना चाहिए कि कब क्या बोलना है और कब चुप रहना है। पंडित ना सिर्फ ज्ञान रखते हैं, बल्कि वे अपनी वाणी को संयत रखते हैं। वे जानते हैं कि किससे हंसी-मजाक करनी है और किस पर गुस्सा जताना चाहिए। उनका क्रोध भी व्यर्थ नहीं जाता है। इस गुण को अपनाने से हम अपनी बात को प्रभावशाली और सही समय पर रख पाते हैं।
जुआरियों से सही समय पर सही तरीके से बात को मोड़ने की कला सीखें
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जुआरियों से यह सीखना चाहिए कि झूठ कब और कैसे बोला जाए। लेकिन यहां झूठ का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। यह कूटनीति का हिस्सा है - यानी सही समय पर सही तरीके से बात को मोड़ना या छिपाना ताकि बड़ा नुकसान बचे। यह गुण व्यावहारिक बुद्धिमत्ता सिखाता है।
महिलाओं से बुद्धिमत्ता, समझदारी और स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कला सीखें
चाणक्य नीति में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे महिलाओं से भावनात्मक बुद्धिमत्ता, समझदारी और स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कला है। महिलाएं रिश्तों को संभालते हुए, भावनाओं को समझते हुए बिना टकराव के काम निकाल लेती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह गुण हर व्यक्ति को सीखना चाहिए क्योंकि यह जीवन को आसान और सुखमय बनाता है।
आज के समय में चाणक्य की यह शिक्षा
आज के समय में भी चाणक्य का यह श्लोक बहुत प्रासंगिक है। तरक्की के लिए सिर्फ ज्ञान या मेहनत काफी नहीं है। हमें विनय, सही बोलने की कला, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और भावनात्मक समझदारी की जरूरत होती है। महिलाओं से सीखी गई सूक्ष्म कूटनीति हमें रिश्तों को संभालने, संघर्षों को शांतिपूर्वक सुलझाने और जीवन को संतुलित रखने में मदद करती है।
13 अप्रैल 2026 को इस श्लोक पर गंभीरता से विचार करें। जीवन में सफलता और सुख तभी मिलता है, जब हम हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते हैं - यहां तक कि उन जगहों से भी, जहां हम आमतौर पर सीखने की उम्मीद नहीं करते हैं।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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