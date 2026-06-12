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Quote of the day: व्यक्ति को कहां नहीं रहना चाहिए और किन जगहों को तुरंत छोड़ देना चाहिए?

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Chanakya niti in hindi, Quote of the day 12 june 2026: आचार्य चाणक्य ने अपनी रचना नीति शास्त्र में बताया है कि व्यक्ति को किस स्थान पर नहीं रहना चाहिए और किन जगहों को बिना देरी किए तुरंत छोड़ देना चाहिए। पढ़ें आज का सुविचार। 

Quote of the day: व्यक्ति को कहां नहीं रहना चाहिए और किन जगहों को तुरंत छोड़ देना चाहिए?

Quote of the day 12 June 2026, आज का सुविचार: आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में व्यक्ति के जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया है। चाणक्य द्वारा लिखी बातें आज भी प्रासंगिक हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति चाणक्य नीति का पालन करता है, उसे सफल होने स कोई नहीं रोक सकता है। एक श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को किस जगह पर नहीं रहना चाहिए और किस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। पढ़ें आज 12 जून 2026 का सुविचार।

श्लोक:

यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः।

न च विद्यागमोऽप्यस्ति वासस्तत्र न कारयेत्॥

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श्लोक का अर्थ:

चाणक्य नीति में वर्णित इस श्लोक का अर्थ है कि जिस स्थान या देश में आपका कोई सम्मान या आदर नहीं हो, जहां आजीविका यानी रोजगार या कमाने का साधन नहीं हो। आपके भाई-बंधु या रिश्तेदार नहीं हो और विद्या यानी शिक्षा पाने का कोई साधन नहीं हो उस स्थान पर एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए।

चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति के किसी अन्य देश या जगह पर जाने के पीछे एक मंशा यह होती है कि वहां जाकर कोई नई बात, नई विद्या, रोजगार और नया गुण सीख पाए। लेकिन जहां इनमें से किसी बात की संभावना नहीं है, ऐसे देश या जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए।

एक अन्य श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि जिस स्थान पर पांच चीजें नहीं होती है, वहां व्यक्ति को एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए।

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श्लोक:

धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पञ्चमः।

पञ्च यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्॥

श्लोक का अर्थ:

आचार्य चाणक्य के अनुसार, जहां श्रोत्रिय यानी वेद को जानने वाला ब्राह्मण, एक धनी व्यक्ति, न्यायप्रिय शासक या प्रशासन, जल का मुख्य स्रोत और चिकित्सक या डॉक्टर नहीं होता है, वहां व्यक्ति को एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए।

श्लोक का सार:

आचार्य चाणक्य के अनुसार, पांच चीजों का किसी सुरक्षित स्थान या समाज में होना बहुत जरूरी माना गया है। चाणक्य के अनुसार, वेद को जानने वाला ब्राह्मण धर्म की रक्षा करता है। धनवान लोगों से व्यापार में वृद्धि होती है। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। जल और सिंचाई के लिए नदी बहुत जरूरी है। जबकि रोगों से मु्क्ति पाने के लिए डॉक्टर या वैद्य की आवश्यकता पड़ती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान नहीं ये पांच चीजें नहीं होती हैं, उन्हें छोड़कर देना ही उचित होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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