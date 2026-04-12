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Quote of the Day: चाणक्य नीति के अनुसार इन गुणों वाली महिलाएं बनती हैं आदर्श पत्नी, घर को बना देती हैं स्वर्ग

Apr 12, 2026 08:46 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Quote of the Day 12 April 2026: आज के सुविचार में हम चाणक्य नीति के अनुसार आदर्श पत्नी के बारे में जानेंगे। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कुछ विशेष गुणों के बारे में बताया है, जो किसी महिला को आदर्श पत्नी बनाते हैं।

Quote of the Day: चाणक्य नीति के अनुसार इन गुणों वाली महिलाएं बनती हैं आदर्श पत्नी, घर को बना देती हैं स्वर्ग

आज 12 अप्रैल 2026 का दिन आचार्य चाणक्य के गहन विचारों से और भी खास हो रहा है। चाणक्य नीति हमें जीवन के हर पहलू को समझदारी और नैतिकता के साथ जीने की शिक्षा देती है। आज का यह सुविचार हमें याद दिलाता है कि एक आदर्श पत्नी केवल घर संभालने वाली नहीं होती, बल्कि वह पूरे परिवार को सुख, शांति और स्वर्ग जैसा वातावरण देने वाली होती है।

आचार्य चाणक्य का महत्वपूर्ण श्लोक

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में पत्नी के गुणों का सुंदर वर्णन किया है:

साभार्या या शुचिदक्षा सा भार्या या पतिव्रता।

सा भार्या या पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी।।

इस श्लोक में चाणक्य चार प्रमुख गुणों वाली महिला को आदर्श पत्नी बताते हैं।

1. शुचिदक्षा - पवित्र और कुशल

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री पवित्र हो और घर के कामों में कुशल हो, वही सच्ची पत्नी है। शुचिता केवल बाहरी सफाई नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता भी है। कुशलता का अर्थ है कि वह घर को व्यवस्थित रखे, हर सदस्य की जरूरतों का ध्यान रखे और संकट के समय समझदारी से काम ले। ऐसी पत्नी घर को स्वर्ग बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है।

2. पतिव्रता - पति की भक्त

पतिव्रता वह स्त्री है, जो अपने पति को समर्पित हो। आचार्य चाणक्य के अनुसार, पतिव्रता केवल शारीरिक समर्पण नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से पति का साथ निभाना है। पतिव्रता पत्नी घर में सुख-शांति बनाए रखती है और पति को हर परिस्थिति में बल और प्रेरणा देती है।

3. पतिप्रीता - पति को प्रिय

जो स्त्री अपने पति को प्रिय लगती है, वह आदर्श पत्नी है। पतिप्रीता होने का अर्थ है पति की खुशी को अपनी खुशी समझना। छोटी-छोटी बातों में पति का ध्यान रखना, उसकी इच्छाओं का सम्मान करना और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी पत्नी घर में सुख का वातावरण बनाए रखती है।

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4. सत्यवादिनी - सत्य बोलने वाली

सत्यवादिनी पत्नी वह है, जो हमेशा सच बोलती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार, सत्य बोलना केवल शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि चरित्र की निष्ठा है। सच बोलने वाली पत्नी पति को सही मार्ग दिखाती है, गलतियों से बचाती है और परिवार में विश्वास का वातावरण बनाती है।

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आदर्श पत्नी घर को कैस स्वर्ग बनाती है?

चाणक्य नीति में इन चार गुणों वाली स्त्री को आदर्श पत्नी माना गया है, क्योंकि वह ना केवल पति की सहयोगी होती है, बल्कि पूरे परिवार की आधारशिला होती है। शुचिता और कुशलता से घर व्यवस्थित रहता है, पतिव्रता और पतिप्रीता से प्रेम और समर्पण बना रहता है, तथा सत्यवादिता से विश्वास और नैतिकता बनी रहती है। जब इन चारों गुणों का संयोग होता है, तब घर सुख-शांति और समृद्धि का केंद्र बन जाता है।

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आज के युग में भी चाणक्य नीति की यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्तों में समर्पण, पवित्रता, प्रेम और सत्य का अभाव होने से परिवार टूटने लगते हैं। अच्छी पत्नी घर को सिर्फ घर नहीं, स्वर्ग बनाती है। 12 अप्रैल 2026 को चाणक्य के इस श्लोक पर विचार करें और अपने रिश्तों में इन गुणों को बढ़ावा देने का संकल्प लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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