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Quote of the day: धरती पर स्वर्ग के समान जीवन जीते हैं ऐसे लोग, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka suvichar 11 June 2026: आचार्य चाणक्य ने अपनी रचना नीति शास्त्र में बताया है कि किन लोगों के लिए धरती स्वर्ग के समान होती है। पढ़ें आचार्य चाणक्य का सुविचार।

Quote of the day: धरती पर स्वर्ग के समान जीवन जीते हैं ऐसे लोग, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार

Quote of the day 11 June 2026, आज का सुविचार: आचार्य चाणक्य ने अपनी रचना नीति शास्त्र में धर्म और कर्म से जुड़े सवाल और उसके जवाब का विस्तार से वर्णन किया है। एक श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किन लोगों के लिए धरती स्वर्ग के समान होती है। चाणक्य का कहना है कि जिन लोगों के पास तीन खास चीजें होती हैं, उन्हें धरती पर ही स्वर्ग के समान जीवन प्राप्त होता है। आइए जानते हैं आज 11 जून 2026 का सुविचार।

श्लोक-

यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी.

विभवे यश्च सन्तुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव हि॥

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श्लोक का अर्थ:

चाणक्य के अनुसार, जिस व्यक्ति का बेटा वश में रहता है। पत्नी पति की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह से संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है।

श्लोक का सार:

1. आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र: चाणक्य कहते हैं कि जब पुत्र अपने माता-पिता का सम्मान करता है। उन्हें अपना आदर्श बनाता है, तो खुशियों खुद ही घर में प्रवेश करती हैं। आज्ञाकारी पुत्र अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझता है, बल्कि उन्हें अच्छे से निभाता है। यही कारण है कि ऐसे पुत्र के माता-पिता धरती पर ही स्वर्ग का आनंद उठाते हैं।

2. सहयोग करने वाली पत्नी: वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के बीच तालमेल होना जरूरी है। दापंत्य जीवन में सामंजस्य तभी आता है, जब जीवनसाथी सहयोगी स्वभाव का होता है। चाणक्य का मानना है कि जिन लोगों को सहयोग देने वाली पत्नी मिलती है, वे भी पृथ्वी पर ही स्वर्ग समान सुख भोगते हैं।

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3. खुद के धन पर ही संतोष: चाणक्य का मानना है कि जो व्यक्ति अपनी आय और उपलब्ध साधनों में ही संतोष रखता है, वह लालच, ईर्ष्या और तनाव से दूर हता है। ऐसे लोग जीवन की हर छोटी-बड़ी खुशी का जश्न मनाते हैं। चाणक्य का मानना है कि ऐसे लोगों के लिए पृथ्वी ही स्वर्ग समान होती है।

श्लोक-

ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः स पिता यस्तु पोषकः।

तन्मित्रं यत्र विश्वासः सा भार्या यत्र निर्वृतिः॥

एक दूसरे श्लोक में चाणक्य बताते हैं कि श्रेष्ठ पुत्र उन्हें ही कहा जाता है, जो पिता के परम भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो अपने पुत्र का पालन-पोषण करता है। इसी तरह से मित्र वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है और पत्नी भी वही है जिससे सुख मिलता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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