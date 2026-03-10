Quote of the day: इन स्थिति में गलत निर्णय लेकर परेशानी बढ़ा लेता है व्यक्ति, आचार्य चाणक्य से जानें इसके उपाय
आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में जीवन की उन परिस्थितियों को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है, जिनमें व्यक्ति गलत निर्णय लेकर खुद को दुख और अपमान की स्थिति में डाल लेता है। आइए जानते हैं आज के सुविचार में इनसे बचने के उपाय
आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में जीवन की उन परिस्थितियों को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है, जिनमें व्यक्ति गलत निर्णय लेकर खुद को दुख और अपमान की स्थिति में डाल लेता है। मूर्खता, जवानी का अंधा जोश और पराए घर में रहना, ये तीन बातें जीवन को कष्टमय बना सकती हैं। अगर इनका सही समय पर ध्यान रखा जाए, तो व्यक्ति ना केवल परेशानियों से बच सकता है, बल्कि सफलता और सम्मान भी प्राप्त कर सकता है।
कष्टं च खलु मूर्खत्वं कष्टं च खलु यौवनम्।
कष्टात् कष्टतरं चैव परगेहे निवासनम्।।
चाणक्य ने इस एक श्लोक में जीवन के तीन सबसे बड़े कष्टों को बता दिया है। आइए आज के सुविचार के माध्यम से इन कष्टों को समझते हैं और इनसे बचने के सरल उपाय जानते हैं।
मूर्खता से बड़ा कोई कष्ट नहीं
चाणक्य कहते हैं - कष्टं च खलु मूर्खत्वं अर्थात् मूर्ख या अज्ञानी होना सबसे बड़ा दुख है। अज्ञान व्यक्ति को हर कदम पर गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। वह मेहनत करता है, पर दिशा सही नहीं होने से परिणाम नहीं मिलते हैं। समाज में अपमान होता है, अवसर चूक जाते हैं और जीवन निराशा से भर जाता है।
उपाय: ज्ञान अर्जन कभी बंद ना करें। रोज कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें, अनुभवी लोगों से सलाह लें। अज्ञान को दूर करने का सबसे सरल उपाय है, स्वयं से सवाल करना और सत्य की खोज करना। ज्ञानी व्यक्ति को कभी कोई ठग नहीं सकता और ना ही अपमानित कर सकता है।
जवानी का जोश गलत दिशा में ना लगाएं
चाणक्य ने जवानी को भी कष्ट बताया है - कष्टं च खलु यौवनम्। जवानी में जोश, ऊर्जा और उत्साह बहुत अधिक होता है, लेकिन अगर इसे गलत दिशा में लगाया जाए, तो वही जोश विनाश का कारण बन जाता है। क्रोध, वासना, अहंकार या लापरवाही में लिया गया निर्णय जीवनभर का दुख दे सकता है।
उपाय: जवानी की ऊर्जा को शिक्षा, खेल, कौशल विकास, सेवा या आध्यात्मिक साधना जैसे सकारात्मक कार्यों में लगाएं। क्रोध आने पर शांत रहने का अभ्यास करें। याद रखें, जोश को सही दिशा मिले तो वही व्यक्ति असाधारण सफलता प्राप्त करता है।
पराए घर में रहना भी बड़ा कष्ट है
चाणक्य का तीसरा कष्ट है - कष्टात् कष्टतरं चैव परगेहे निवासनम्। पराए घर में रहना स्वतंत्रता का अंत है। वहां व्यक्ति अपनी मर्जी से ना खा सकता है, ना सो सकता है, ना ही बोल सकता है। छोटी-छोटी बातों पर अपमान सहना पड़ता है और आत्मसम्मान खतरे में पड़ जाता है।
उपाय: स्वावलंबी बनें। अपनी छत, अपनी कमाई और अपनी स्वतंत्रता पर जोर दें। यदि मजबूरी है, तो भी आत्मसम्मान बनाए रखें, नियमित रूप से प्रयास करें कि जल्द से जल्द अपना घर बने। पराए घर में रहते हुए भी अपनी गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखें।
इन तीन कष्टों से बचने का चाणक्य सूत्र
चाणक्य इन तीनों कष्टों से बचने का एक ही मूल सूत्र देते हैं - बुद्धि, संयम और स्वावलंबन।
- बुद्धि से मूर्खता दूर होती है।
- संयम से जवानी का जोश सही दिशा पाता है।
- स्वावलंबन से पराए घर की मजबूरी खत्म होती है।
इन तीनों को अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी अपमान या दुख का शिकार नहीं होता है।
आज के समय में इन सिद्धांतों का महत्व
आधुनिक जीवन में भी चाणक्य के ये कड़वे सच शत फीसदी लागू होते हैं। सोशल मीडिया पर झूठी छवि बनाने से मूर्खता बढ़ती है। जवानी में गलत संगत या लत लगने से जीवन बर्बाद हो जाता है। किराए के घर या दूसरों पर निर्भरता से आत्मसम्मान खत्म होता है।
चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति इन तीन कष्टों से बच जाता है, वही जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान पाता है। आज से ही इन सिद्धांतों को अपनाएं, ज्ञान बढ़ाएं, संयम रखें और स्वावलंबी बनें। तभी दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेकेंगे और जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष