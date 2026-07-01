Quote of the day: ऐसे राज्य, स्त्री और वृक्ष पर रहता है संकट का साया, पढ़ें चाणक्य नीति
Chanakya niti in hindi: आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। एक नीति में उन्होंने बताया है कि किस तरह के राज्य, स्त्री और वृक्ष संकट में रहते हैं। पढ़ें आज की चाणक्य नीति।
Quote of the day 1 July 2026, Aaj ki chanakya niti: आचार्य चाणक्य को नीतिज्ञों का ज्ञाता माना जाता है। उन्होंने अपनी एक रचना नीति शास्त्र में जीवन की हर परिस्थिति का वर्णन किया है। चाणक्य की नीतियां आज भी प्रांसगिक हैं और लोग उन्हें अपनाते हैं। कहा जाता है कि चाणक्य की नीतियों को अपनाना बहुत कठिन है, लेकिन जिसने भी अपना लिया उसे सफलता मिलना तय है। चाणक्य ने अपने अनुभवों से व्यक्ति के गुण और दोषों के बारे में बताया है। चाणक्य एक श्लोक में बताते हैं कि किस तरह के राज्य, स्त्री और वृक्ष यानी पेड़ जल्दी नष्ट हो जाते हैं। पढ़ें आज की चाणक्य नीति।
श्लोक:
नदीतीरे च ये वृक्षाः परगेहेषु कामिनी।
मन्त्रिहीनाश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्त्यसंशयम्॥
श्लोक का अर्थ:
जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर पर रहती है और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते हैं, वह जल्दी नष्ट हो जाते हैं, इसमें किसी तरह का संशय नहीं है।
श्लोक का सार:
चाणक्य कहते हैं कि जो वृक्ष नदी या तालाब के तट पर होते हैं, उनका जीवन कितने दिन का हो सकता है, यह कोई नहीं बता सकता है। बाढ़ या तूफान के समय नदियां अपने आसपास के पेड़ों के साथ फसल, गांव या बस्तियों को ही उजाड़ देती हैं। इसलिए नदी किनारे खड़े पेड़ हमेशा संकट में ही रहते हैं, उनका पता नहीं होता है कि कब गिर जाएं या टूट जाएं।
इसी प्रकार दूसरों के घर पर रहने वाली स्त्री कब तक खुद को बचा सकती है। चाणक्य कहते हैं कि अपने घर पर रहने वाली स्त्री पर लोग उंगली उठाने से पहले सोचते हैं, लेकिन जो स्त्री दूसरों या पराए घर में रहती है, उस पर सहज ही उंगली उठा देते हैं। वर्तमान में महिलाएं खुद काम-काजी हो रही हैं और पुरुषों के समान उन्हें भी सभी अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस तरह की सोच वर्तमान समाज में धीरे-धीरे खत्म हो रही है।
चाणक्य का मानना है कि जिस राज्य में राजा के पास कोई अच्छा मंत्री या सलाहकार नहीं होता है, वह साम्राज्य जल्दी ही नष्ट हो जाता है। बिना मंत्री या सलाहकार के कोई राजा बहुत दिनों तक राज्य नहीं कर सकता है। यानी वे निश्चयपूर्वक जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान