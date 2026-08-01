Quote of the Day: अगर चाहते हैं धन, सम्मान और वैभव, तो आज ही मान लें आचार्य चाणक्य की ये बात
Aaj Ka Suvichar 1 August 2026: अगर चाहते हैं धन, सम्मान और वैभव तो आज ही आचार्य चाणक्य की ये बात मान लें। मेहनत, धैर्य और विद्या से कैसे बनें मालामाल, जानिए चाणक्य नीति के तीन महत्वपूर्ण श्लोक और उनके अर्थ।
1 अगस्त 2026 की सुबह एक नई शुरुआत का संकेत लेकर आई है। आज का दिन मेहनत, धैर्य और सही सोच के साथ आगे बढ़ने का है। अगर आप भी धन, सम्मान और वैभव चाहते हैं, तो आचार्य चाणक्य की ये बातें आज ही अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। चाणक्य नीति में दिए गए ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे।
अपने हाथ से किया काम ही असली संपत्ति है
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य कुछ कर्मों से देवराज इंद्र के समान धन-वैभव हासिल कर सकता है। चाणक्य नीति का श्लोक है -
स्वहस्तग्रथिता माला स्वहस्तघृष्टचंदनम्।
स्वहस्तलिखितं स्तोत्रं शक्रस्यापि श्रियं हरेत्।।
इसका अर्थ है कि अपने हाथ से गूंथी हुई माला, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने हाथ से लिखी हुई भगवान की स्तुति करने से मनुष्य इंद्र की संपत्ति को भी अपने वश में कर सकता है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश है कि अपनी मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता है। दूसरों के भरोसे रहने से कोई बड़ा लाभ नहीं मिलता है। आज के समय में भी जो काम खुद के हाथों से किया जाता है वह ज्यादा फलदायी होता है। चाहे व्यापार हो, पढ़ाई हो या कोई सेवा, खुद की मेहनत ही असली वैभव लाती है।
गरीबी में भी धैर्य बनाए रखें
चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण श्लोक है -
दरिद्रता धीरतया विराजते कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते।
कदन्नता चोष्णतया विराजते कुरूपता शीलतया विराजते।।
इसका भाव यह है कि गरीबी में भी अगर व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता, तो गरीबी उसे दुख नहीं देती है। साधारण कपड़े भी साफ-सफाई से रखने पर अच्छे लगते हैं। सामान्य भोजन भी गर्म-गर्म खाने पर स्वादिष्ट लगता है और सुशील व्यक्ति कुरूप होने पर भी अच्छा लगता है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि दिखावे से ज्यादा गुणों की प्रधानता होनी चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य और सादगी से उनका सामना करने वाला व्यक्ति हमेशा मजबूत रहता है।
विद्या ही सबसे बड़ा धन है
चाणक्य एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं -
धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चयः।
विद्यारत्नेन यो हीनः स हीनः सर्ववस्तुषु।।
अर्थात धन से हीन मनुष्य दीन-हीन नहीं होता अगर उसके पास विद्या का धन हो। लेकिन जिसके पास विद्यारूपी रत्न नहीं है उसके पास हर चीज की कमी होती है। आज के युग में भी ज्ञान और कौशल सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा आ सकता है और जा सकता है, लेकिन विद्या हमेशा साथ रहती है और नए रास्ते खोलती है। जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है वह कभी असली अर्थ में गरीब नहीं होता है।
मेहनत और गुणों का सही मेल
चाणक्य की इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि धन और सम्मान केवल भाग्य से नहीं मिलता है। अपनी मेहनत, धैर्य, सादगी और विद्या का सही मेल ही व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचाता है। आज के भौतिकवादी युग में लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि स्थिर और ईमानदार मेहनत ही लंबे समय तक टिकने वाला वैभव देती है। गुणों पर ध्यान दें, दिखावे पर नहीं।
आज से अपनाएं चाणक्य की सीख
1 अगस्त 2026 की सुबह से ही संकल्प लें कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे, धैर्य नहीं छोड़ेंगे और ज्ञान को प्राथमिकता देंगे। छोटी-छोटी बातों में सादगी अपनाएं और हर काम को खुद जिम्मेदारी से करें। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है और निरंतर प्रयास करता है तब धन, सम्मान और वैभव अपने आप उसके पास आने लगते हैं।
आचार्य चाणक्य की ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची और उपयोगी हैं। इन्हें अपनाकर जीवन में स्थिरता और सफलता दोनों हासिल की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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