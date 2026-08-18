Putrda Ekadashi Deepdaan: 23 या 24 अगस्त किस दिन पुत्रदा एकादशी, जानें दीपदान का महत्व
Putrda Ekadashi: पुत्रदा एकादशी इस साल किस दिन मनाई जाएगी। आइए जानें तिथि और दीपदान कैसे करें।
सावन मास की पुत्रदा एकादशी भी बहुत खास है। इस साल एकादशी 23 अगस्त को शुरू होगी और 24 अगस्त को सुबह 4 बजे खत्म होगी। ऐसे में एकादसी का व्रत उदया तिथि में 23 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन सिद्ध योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का शुभ संयोग में भी मिलेगा। एकादशी व्रत सावन मास की एकादशी के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा का सौभाग्य मिलता है। आपको बता दें कि एकादशी का व्रत करने से सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु को आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्रीहरि को एकादशी तिथि बहुत प्रिय है, इसलिए सावन मास की और चतुर्मास की सभी एकादशियों का व्रत करना बहुत ही शुभ रहता है।
किन लोगों को रखना चाहिए पुत्रदा एकादशी व्रत
आपको बता दें कि साल में दो बार पुत्रदा एकादशी आती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एक पुत्रदा एकादशी आती है और दूसरी पौष महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। सावन महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है, इसलिए ये व्रत खास होता है।ऐसे लोग जो संतान सुख की कामना रखते हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी कथा ही है, जिसमें राजा के संतान नहीं थी और ऋषि के कहने पर राजा ने व्रत रखा और राजा के संतान हुई। इसलिए यह व्रत खास माना जाता है। इसलिए इस व्रत को पूरे नियमों के अनुसार रखना चाहिए। इसमें तीन दिन के खास नियम माने जाते हैं। खासतौर पर दशमी से द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए।
इस दिन कैसे करें दीपदान
इस दिन दीपदान का खास महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदी, सरोवर में अन्यथा तुलसी या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करना चाहिए, इससे खास लाभ मिलता है। दीपदान कर रहे हैं, तो इसके लिए आटे का दीपक बनाकर इसमें रूई की बाती लगाएं और देसी घी से इसे भरें। इस प्रकार दीपदान करने का महत्व बताया गया है। इस दिन पितरों के लिए और व्रत के बाद ब्रहा्मण को दान करना उत्तम रहता है।
एकादशी का पराण किस दिन
एकादशी का पारण हरिवासर में किया जाएगा। द्वादशी के दिन यानी 24 अगस्त को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। आपको बता दें कि द्वादशी युक्त एकादशी सही रहती है, दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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