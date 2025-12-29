Putrada Ekadashi Katha in hindi: पुत्रदा एकादशी व्रत से राजा सुकेतुमान को हुई संतान प्राप्ति, पढ़ें पुत्रदा एकादशी कथा

Hindustan Hindi News
Putrada Ekadashi vrat Katha in hindi: read here Putrada Ekadashi katha kahani of raja suketuman
Ekadashi Kab hai, Putrada ekadashi katha in hindi:पौष मास के के शुक्ल पक्ष की एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तिथियों में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर अगले दिन द्वादशी में व्रत खोला जाता है।

Dec 29, 2025 09:35 am IST
पौष मास के के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस साल 30 दिसंबर को मनाई जा रही है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तिथियों में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर अगले दिन द्वादशी में व्रत खोला जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान संतान की सभी परेशानियों को खत्म करते हैं, इसके अलावा इस व्रत की कहानी में भी उल्लेख है कि इस राजा सुकेतुमान ने इस व्रत को किया तो उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत रखें तो इस कथा को जरूर सुनें। इस कथा का जिक्र पद्मपुराण समेत कई पुराणों में किया गया है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है-

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बताया-पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसे बतलाता हूं; सुनो । महाराज - संसार के हित की इच्छा से में इसका वर्णन करता हूं। इस दिन विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी सभी पापों को खत्म करने वाली है और इससे सभी कामनाएं पूरी होती हैं। बहुत पहले समय की बात है भद्वावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चम्पा था। रानी और राजा का बस एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों पति-पत्नी चिंता औरसौक में डूबे रहते थे। राजा के पितर भी राजा के इस दुख से दु्री तो क्योंकि उन्हें भी चिंता थी कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता, जो हम लोगों का तर्पण करेगा?

एक दिन राजा घोड़ेपर सवार हो वन में जा रहे थे। राजा के महल में किसीको भी इस बात का पता न था। राजा उस घने जंगल भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। अब दोपहर में राजाको भूख ओर लगी। वे पानी लेने के लिए आस पास देखने लगे, पास में ही उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया, वहां मुनियों के बहुत-से आश्रम थे। यह देखते ही राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फलकी सूचना दे रहा था।

इसके बाद सरोवर के तटपर वो मुनियों के पास गए और उनकी वंदना करने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तब राजा बोले-मनिदेव, आप कौन हैं और आप यहां क्यों आए हैं। सब सच-सच बताइए

मुनि बोले-राजन -हमलोग विश्वेदेव हैं, यहां माघ स्रान के लिए आए हैं। हम आपसे प्रसन्न हैं, आज ही 'पुत्रदा' नामकी एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा-अगर आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले-राजन्‌, आज के ही दिन पुत्रदा' नाम की एकादशी है | इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज ने कहा कि भगवान्‌ केशव के प्रसाद से तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार विधि पूर्वक राजा ने व्रत किया। द्वादशी को इसका विधि-विधान से पारण किया। इसके फल स्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और नौ माह बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो इस एकादशी के व्रत को करेगा, उसे संतान की प्राप्ति होगी।

