पुत्रदा एकादशी आज, संतान की दीर्घायु के लिए व्रत, रात में जागरण जरूर करें, ग्रहों की कैसी है आज स्थिति

हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस वर्ष यह पावन व्रत मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन विशेष रूप से व्रत रखने वाली महिलाएं संतान प्राप्ति, पुत्र की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। आज एकादशी पर उत्तम ग्रहों के अलावा नक्षत्रों का भी सुसंयोग मिल रहा है। आज भरणी नक्षत्र के बाद कृत्तिका नक्षत्र लग रहा है, जो देर रात तक रहने वाला है। इसके अलावा आज सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला योग प्रात: काल से लेकर सुबह 1 बजकर 1 मिनट तक सिद्ध योग रहेगा

कैसी है ग्रहों की स्थिति

आज एकादशी पर चंद्र ग्रह मेष राशि में, शनि ग्रह मीन राशि, राहु ग्रह कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में, बुध ग्रह धनु राशि में और सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह धनु राशि में रहेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पतिमिथुन राशि में रहेंगे। पंडित कृष्णदेव पांडेय ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से नि:संतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है तथा जिनके पुत्र हैं, उन्हें दीर्घायु और यशस्वी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। धर्मग्रंथों के अनुसार पुत्रदा एकादशी वर्ष में दो बार आती है। पौष मास और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में लोग व्रत करते हैं। दोनों ही एकादशियों का धार्मिक महत्व समान है। इन्हें संतान-सुख प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है।

व्रत और पूजा की परंपरा: पंडित सूर्यमणि पांडेय कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धालु प्रात: स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं। घरों में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीप, धूप, तुलसी पत्र, फल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। दिनभर उपवास रखकर विष्णु सहस्रनाम, एकादशी व्रत कथा और मंत्रों का पाठ किया जाता है। रात में जागरण और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करते हैं। 0स दिन रात में जागरण का बहुत अधिक महत्व कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्रीहरिरात्रि जागरणसे प्रसन्न होते हैं। आचार्य पप्पू पांडेय ने बताया कि मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करने से पूर्व जन्मों के दोष शांत होते हैं और संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। यही कारण है कि इस एकादशी को लेकर महिलाओं में विशेष आस्था देखी जाती है।