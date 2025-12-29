Putrada Ekadashi paran: कल पुत्रदा एकादशी व्रत, जानें पारण का समय, संयोग, दान और उपाय

संक्षेप: Putrada Ekadashi paran time: पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं, कहीं-कहीं इसे बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। जानें कब रखा जाएगा व्रत, पारण कब होगा, इस दिन क्या संयोग, दान और उपाय भी जानें

पुत्रदा एकादशी का सभी पुराणों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि इस तिथि से बढ़कर कोई तिथि नहीं है। भगवान विष्णु को यह तिथि बहुत पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत को करता है, वो श्रीहरि की कृपा पाता है। पद्मपुराण से लेकर नारदपुराण तक में पौष पुत्रदा एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी का जो व्रत रखते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, जिन लोगों को संतान है, उनके संतान के दुख दूर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस एकादशी का व्रत करता है, उसके वंश में निरंतर वृद्धि होती है।इस महीने में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। इस एका

इसे क्यों कहते हैं वैकुंठ एकादशी सनातन धर्म में पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। भारत के दक्षिण में इसे बैकुंठ एकादशी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस दिन व्रत करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बैकुंठ धाम को प्राप्त हो सकते हैं।दक्षिण भारत के लोग इस दिन भगवान विष्णु, जिन्हें तिरुपति मंदिर स्थित भागवान वेंकटेश्वर के रूप में लोग मानते हैं,उनका खास तौर पर दर्शन करते हैं। इसके लिए तिरुपति मंदिर में देशभर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस दिन से वैकुंठ उत्सव भी शुरू हो रहा है।

इस दिन क्या संयोग बन रहे पौष पुत्रदा एकादशी, 30 दिसंबर को सुबह 7:50 बजे से लग रही है। ऐसे में दशमी तिथि भी रहेगी, वहीं एकादशी तिथि 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे समाप्त होगी। कुछ लोग 30 दिसंबर को व्रत करेंगे औरर कुछ लोग 31 दिसंबर को भी एकादशी व्रत करेंगे। इसका पारण जो लोग 30 को व्रत रख रहे हैं, वो 31 दिसंबर 1 बजकर 29 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 33 मिनट के मध्य पारण कर सकते हैं। और जो लोग 31 को व्रत रख रहे हैं, वो लोग 1 जनवरी 2026 को पारण करेंगे। 31 दिसंबर को भी व्रत रखा जा सकता है, क्योंकि इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है, ये भी भगवान विष्णु को प्रसन्न है। इस दिन भरणी नक्षत्र के साथ सिद्धयोग का संयोग बन रहा है। इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करें।

इस दिन क्या दान करें और क्या उपाय करें

इस दिन द्वादशी पर पारण के समय गर्म कपड़े, अनाज, तिल, चप्पलों कंबल, छाते का दान करना उत्तम रहता है। इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ के पास और तुलसी के पेड़ के पास दीपक जालाना भी उत्तम रहता है।