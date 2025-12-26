Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Putrada Ekadashi 2025 date and time in india know what is 2026 first ekadashi in Januray
Putrada Ekadashi 2025: साल की आखिरी पुत्रदा एकादशी कब, जानें पारण का समय, 2026 की पहली एकादशी कौन सी है

Putrada Ekadashi 2025: साल की आखिरी पुत्रदा एकादशी कब, जानें पारण का समय, 2026 की पहली एकादशी कौन सी है

संक्षेप:

Putrada Ekadashi december kab hai: एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर को सुबह होगी। इसका समापन अगले दिन यानी 31 दिसंबर को किया जाएगा।

Dec 26, 2025 12:24 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसका कई पुराणों में जिक्र है। पद्मपुराण में कहा गया है कि यह सब पापोंको हरने वाली उत्तम तिथि हैं। समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान्‌ नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस एकादशी का व्रत करता है, उसके वंश में निरंतर वृद्धि होती है।इस महीने में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। वहीं साथ ही संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। इस साल पुत्रदा एकादशी पर कई दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं।

साल में आती हैं, दो पुत्रदा एकादशी, जनवरी में आएगी षटतिला एकादशी

आपको बता दें कि साल में दो पुत्रदा एकादशी आती है, एक सावन के महीने में और एक पौष मास में दोनों का अपना महत्व है, इसलिए दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो साल भर एकादशी व्रत करता है और हर एकादशी पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर द्वादशी पर व्रत खोलता है, उसके घर में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली आती है। इसके अलावा वंश वृद्धि का वरदान भी प्राप्त होता है। इसके बाद जनवरी में माघ मास शुरू हो जाएगा, तब माघ मास के कृष्ण पक्ष में षटतिला एकादशी आएगी। इसका भी अपना बहुत अधिक महत्व है।

कब है पुत्रदा एकादशी व्रत और पारण का क्या समय है?

इस साल 2025 के आखिरी दिन से एक दिन पहले 30 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी प़ड़ रही है। एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर को सुबह 7:50 से शुरु होगी। इसका समापन अगले दिन यानी 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे होगा। ऐसे में इस एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। इसका पारण 31 दिसंबर 1 बजकर 29 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 33 मिनट के मध्य पारण किया जाएगा। इस व्रत के पुण्य-प्रताप से साधक के सुख-सौभाग्य और वंश में वृद्धि होती है। खासकर पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है।

किसने किया था पुत्रदा एकादशी का व्रत
भगवान विष्णु कहते हैं कि त्रिलोक में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। इस एकादशी का व्रत राजा सुकेतुमान ने किया था। जिसके फल से उन्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत को करता है, वे इस लोकमें पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्ग को जाते हैं ।

