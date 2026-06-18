पुष्य नक्षत्र में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं? जानिए इनकी 4 खूबियां
Pushya Nakshatra Born People: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों में एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 4 बड़ी खूबियां होती हैं। जानिए इस नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं?
ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को काफी खास माना जाता है। इसकी गिनती शुभ नक्षत्रों में होती है और इसे सभी नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। ऐसे में जिन लोगों का जन्म इस नक्षत्र में होता है उस पर इसके शुभ प्रभाव जरूर देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि ऐसे लोगों की बुद्दि बहुत तेज होती है। अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हैं। बचपन से ही इनमें सारे गुण नजर आने लगते हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति का स्वभाव काफी हद तक उसकी कुंडली पर निर्भर करता है। यहां जानिए शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र में जन्मे बच्चे के अंदर कौन-कौन सी खूबियां होती है?
पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों की खूबियां
1. पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों का स्वभाव
इस नक्षत्र में जन्मा हुआ व्यक्ति स्वभाव से काफी शांत और समझदार होता है। अपनी समझदारी से ये जिंदगी में अहम फैसलों को सही समय पर लेता है। सबसे अच्छी बात ये है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। दूसरों की मदद करना इन्हें बहुत पसंद होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनके अंदर जिम्मेदारी की भावना बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ये चीजें इन्हें औरों से खास बनाती है।
2. पुष्य नक्षत्र वालों का करियर
करियर की बात की जाए तो पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग मेहनती बहुत होते हैं। डिस्प्लिन में रहना इन्हें बहुत पसंद है। हर काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं। प्रशासन, बैंकिंग, मेडिकल और समाजिक सेवा वाले फील्ड में ये अच्छा नाम कमाते हैं। करियर में धीरे-धीरे ही सही लेकिन लगातार आगे बढ़ते जाते हैं।
3. पुष्य नक्षत्र में जन्में लोगों का स्वास्थ्य
इस नक्षत्र में जन्मे लोग अपने रूटीन को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं। हालांकि ये टेंशन बहुत लेते हैं जिसका असर इनके स्वास्थ्य पर सीधे तौर पर पड़ता है। बचपन में ये कमजोर होते हैं। वहीं 30-32 की उम्र के बाद इनके स्वास्थ्य में अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं। बड़े होने के साथ ही ये डिस्प्लिन में रहना सीख जाते हैं।
4. पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों की लव लाइफ
शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग रिश्ते में भरोसा को सबसे ज्यादा महत्व देने वाले होते हैं। ये लोग जब भी किसी के साथ रिश्ते में आते हैं तो उसे शिद्दत से निभाते हैं। इन लोगों की शादीशुदा जिंदगी कमाल की होती है। पार्टनर का खूब सम्मान करते हैं। वहीं इनकी सबसे खूबसूरत बात ये भी है कि ये परिवार को साथ लेकर चलते हैं। पार्टनर के रुप में इन्हें ऐसा ही इंसान पसंद आता है जो सपोर्ट करें और समझदार हो।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र