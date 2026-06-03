8 दिन बाद पुष्य नक्षत्र में शुक्र गोचर, 4 राशियों को लाभ, आसान उपाय से मिलेगा अटका पैसा और सुधरेगी लव लाइफ
Venus Transit in Pushya Nakshatra: 11 जून को शुक्र ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। इस परिवर्तन का लाभ वृषभ, मिथुन, तुला और मकर राशि के जातक उठाने वाले हैं। आइए जानते हैं कैसे?
शुक्र शनि के पुष्य नक्षत्र में 11 जून की दोपहर 2 बजकर 6 मिनट पर प्रवेश करने वाले हैं। लग्जरी, प्यार, पावर और सुंदरता के कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह जब इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो इसका लाभ कुल 4 राशियों को मिलेगा। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर पुष्य नक्षत्र में शुक्र के गोचर से वृषभ, मिथुन, तुला और मकर राशि वालों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अब सही ट्रैक पर नजर आएगी। शुक्र के चलते अब इन चारों राशियों को अगले हफ्ते से कुछ राहत मिलने वाली है। आइए जानते हैं कि इन राशियों पर शुक्र किस तरह से मेहरबान होंगे?
पुष्य नक्षत्र में कब तक होंगे शुक्र?
ज्योतिषीय गणना के आधार पर शुक्र पुष्य नक्षत्र में 11 जून से लेकर 23 जून तक रहने वाले हैं। ऐसे में कुल 13 दिन तक वृषभ, मिथुन, तुला और मकर राशि वालों की चांदी रहेगी।
शुक्र की करेंट स्थिति
इस वक्त शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में हैं जोकि गुरु यानी बृहस्पति से ताल्लुक रखता है। इस नक्षत्र में शुक्र ने 31 मई को गोचर किया है और अब 11 जून तक वहीं रहेंगे। इसके बाद पुष्य नक्षत्र में शुक्र प्रवेश करेंगे। 23 जून को शुक्र बुध के नक्षत्र आश्लेषा में जाएंगे। इस वक्त शुक्र मिथुन राशि में हैं और 8 जून को चंद्रमा की राशि कर्क में जाएंगे।
वृषभ राशि
शुक्र का पुष्य नक्षत्र में जाना वृषभ राशि वालों के लिए किसी लॉटरी लगने जैसा ही है। आने वाला समय इस राशि का ही होगा। अगले हफ्ते अंदर से काफी एक्साइटमेंट सा महसूस होगा। पॉजिटिव सोच बढ़ती ही जाएगी। लव लाइफ अब सही दिशा में आगे बढ़ता दिखेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। नौकरी से लेकर बिजनेस में नए-नए रास्ते बनेंगे जो आगे चलकर बहुत काम आएंगे। अगर लंबे समय से कोई काम अटका हुआ था तो अब वो सही स्पीड में आगे बढ़ेगा।
मिथुन राशि
आने वाला समय मिथुन राशि के लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी। रिश्ता मजबूत होगा। कुछ लोगों को नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सीनियर्स काम की तारीफ करेंगे जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। कहीं से अटका हुआ पैसा मिलेगा। ऐसे में आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती दिखेगी। इस टाइम पीरियड में खुद से जुड़े फैसले सही तरीके से ले पाएंगे।
तुला राशि
शुक्र का नक्षत्र परिवर्चन तुला राशि को तो सबसे अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। ये शुक्र की अपनी ही राशि है तो थोड़ा ज्यादा फेवर मिलना लाजमी है। करियर में सब अच्छा होगा। बॉस काम की तारीफ करेंगे। नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे प्रोफाइल और भी मजबूत हो सकती है। बिजनेस के मामले में सारी बात बनती दिखेगी। लाभ मिलने की पूरी संभावना है। परिवार में सब खुश रहेंगे। कुल मिलाकर शुक्र का नक्षत्र गोचर इस राशि को सही स्टेबिलिटी देकर जाएगा।
मकर राशि
11 जून से मकर राशि की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव दिखेंगे। रिश्ते में कोई दिक्कत चल रही है तो वो अगले हफ्ते में धीरे-धीरे कम होती दिखेगी। पार्टनर संग नजदीकियां बढ़ेंगी। तनाव कम होगा और सब कुछ पहले से बेहतर होगा। अगर आपकी राशि मकर है तो आने वाले दिनों में आप अंदर से काफी शांत महसूस करने वाले हैं। करियर में अच्छी-खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। पैसों के मामले में भी लाभ होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप 11 जून के बाद अगले 13 दिन तक अहम फैसले लेते दिखेंगे।
11 से 23 जून तक करें ये उपाय
पुष्य नक्षत्र में शुक्र के गोचर होने तक हर दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। सफेद चीजों जैसे चावल, दूध, चीनी या फिर मिश्री का दान करें। अपने घर की साफ-सफाई रखें। लोगों से मान-सम्मान से बात करें। फालतू के झगड़े ना करें। मान्यता है कि इससे शुक्र ग्रह की कृपा हमेशा बनी रहती है और सुख-शांति के साथ-साथ पैसा और प्यार सब कुछ मिलता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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