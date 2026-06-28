Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कल पूर्णिमा पर सुबह 05:15 मिनट से भद्रा का साया, जानें पूजा करने के बेस्ट मुहूर्त

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Purnima Time Jyeshtha Purnima Muhurat 2026 : गौर फरमाने वाली बात ये रहेगी कि इस साल की ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन भद्रा का साया रहने वाला है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भद्रा का प्रभाव और पूजा करने के शुभ मुहूर्त -

कल पूर्णिमा पर सुबह 05:15 मिनट से भद्रा का साया, जानें पूजा करने के बेस्ट मुहूर्त

Purnima Time Jyeshtha Purnima Muhurat 2026, ज्येष्ठ पूर्णिमा : हर साल ज्येष्ठ मास में एक बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करने से लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलता है साथ ही सुख-सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। गौर फरमाने वाली बात ये रहेगी कि इस साल की ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भद्रा का प्रभाव और पूजा करने के शुभ मुहूर्त -

कल पूर्णिमा पर सुबह 05:15 मिनट से भद्रा का साया, जानें पूजा करने के बेस्ट मुहूर्त

ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पंचांग के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 03:54 मिनट से 04:35 मिनट तक रहेगा। सुबह में अभिजित मुहूर्त 11:42 मिनट से दोपहर में 12:37 मिनट तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर में 02:28 मिनट से दोपहर 03:23 मिनट तक, शाम में गोधूलि मुहूर्त 07:03 मिनट से 07:23 मिनट तक रहेगा। शाम में अमृत काल 08:53 मिनट से रात 10:40 मिनट तक रहेगा।

ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया कब तक रहेगा?

29 जून 2026 के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुबह में भद्रा 05:15 मिनट से शाम में 04:16 मिनट तक रहने वाली है। पृथ्वी पर भद्रा का प्रभाव चंद्रमा की राशि अनुसार देखा जाता है। इस दिन चंद्रमा गुरु की धनु राशि में विराजमान रहने वाले हैं। चंद्र ग्रह जब कर्क, कुंभ, मीन और सिंह राशि में विराजमान रहते हैं तो भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर माना जाता है। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा।

ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करना चाहिए?

  1. पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में गंगाजल मिलकर स्नान करें
  2. भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का जलाभिषेक करें
  3. माता का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
  4. अब लक्ष्मी माता को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें
  5. मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
  6. संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें
  7. ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें
  8. श्री लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें
  9. पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें
  10. धन की देवी को खीर का भोग लगाएं
  11. चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें
  12. अंत में क्षमा प्रार्थना करें

ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन क्या उपाय करना चाहिए?

माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक दिक्कतें दूर करने के लिए लक्ष्मी माता की पूजा करें और माता को शृंगार का समान भी चढ़ाएं।

ये भी पढ़ें:ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कुंभ समेत इन 6 राशियों की चांदी ही चांदी
ये भी पढ़ें:राशिफल 29 जून: इन 4 राशियों के जीवन में होगा आनंद ही आनंद

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:जुलाई में इन 5 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, कुंभ और मीन राशि रहें अलर्ट
ये भी पढ़ें:अगले 4 महीने में इन राशियों को मिलेगी बड़ी खबर, शनि गोचर से होगा बंपर फायदा
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Purnima kab hai
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने