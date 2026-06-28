कल पूर्णिमा पर सुबह 05:15 मिनट से भद्रा का साया, जानें पूजा करने के बेस्ट मुहूर्त
Purnima Time Jyeshtha Purnima Muhurat 2026 : गौर फरमाने वाली बात ये रहेगी कि इस साल की ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन भद्रा का साया रहने वाला है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भद्रा का प्रभाव और पूजा करने के शुभ मुहूर्त -
Purnima Time Jyeshtha Purnima Muhurat 2026, ज्येष्ठ पूर्णिमा : हर साल ज्येष्ठ मास में एक बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करने से लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलता है साथ ही सुख-सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। गौर फरमाने वाली बात ये रहेगी कि इस साल की ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भद्रा का प्रभाव और पूजा करने के शुभ मुहूर्त -
कल पूर्णिमा पर सुबह 05:15 मिनट से भद्रा का साया, जानें पूजा करने के बेस्ट मुहूर्त
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पंचांग के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 03:54 मिनट से 04:35 मिनट तक रहेगा। सुबह में अभिजित मुहूर्त 11:42 मिनट से दोपहर में 12:37 मिनट तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर में 02:28 मिनट से दोपहर 03:23 मिनट तक, शाम में गोधूलि मुहूर्त 07:03 मिनट से 07:23 मिनट तक रहेगा। शाम में अमृत काल 08:53 मिनट से रात 10:40 मिनट तक रहेगा।
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया कब तक रहेगा?
29 जून 2026 के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुबह में भद्रा 05:15 मिनट से शाम में 04:16 मिनट तक रहने वाली है। पृथ्वी पर भद्रा का प्रभाव चंद्रमा की राशि अनुसार देखा जाता है। इस दिन चंद्रमा गुरु की धनु राशि में विराजमान रहने वाले हैं। चंद्र ग्रह जब कर्क, कुंभ, मीन और सिंह राशि में विराजमान रहते हैं तो भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर माना जाता है। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा।
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करना चाहिए?
- पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में गंगाजल मिलकर स्नान करें
- भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का जलाभिषेक करें
- माता का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
- अब लक्ष्मी माता को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें
- मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
- संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें
- ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें
- श्री लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें
- पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें
- धन की देवी को खीर का भोग लगाएं
- चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें
- अंत में क्षमा प्रार्थना करें
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन क्या उपाय करना चाहिए?
माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक दिक्कतें दूर करने के लिए लक्ष्मी माता की पूजा करें और माता को शृंगार का समान भी चढ़ाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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