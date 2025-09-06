Purnima Shradh muhurat Shradha kab kare Chandra Grahan par Pitru Paksha 2025 Purnima पूर्णिमा का श्राद्ध कब व कैसे करें? जानें चंद्र ग्रहण पर कब तक कर सकेंगे श्राद्ध, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
पूर्णिमा का श्राद्ध कब व कैसे करें? जानें चंद्र ग्रहण पर कब तक कर सकेंगे श्राद्ध

Purnima Shradh muhurat, Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के दौरान दोपहर के समय तर्पण करना उत्तम माना जाता है। गौर फरमाने वाली बात है पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हो रही है और दोपहर से ही सूतक भी लग रहा है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 6 Sep 2025 09:47 PM
Purnima Shradh muhurat, Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष का श्राद्ध कल रविवार से शुरू हो रहा है। 21 सितंबर को पितृ पक्ष की अमावस्या तिथि पर समापन किया जाएगा। आज से 21 सितंबर के बीच लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करेंगे। पितृ पक्ष के दौरान दोपहर के समय तर्पण करना उत्तम माना जाता है। पूर्वजों का तर्पण व पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अपने पूर्वजों की तिथियों के अनुसार ही श्राद्ध किया जाता है।पितरों का श्राद्ध करने वाला गृहस्थ, दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि से युक्त, सुख साधन, पुष्टि, बल, यश, पशु, तथा धन-धान्य आदि की प्राप्ति करता है। गौर फरमाने वाली बात है पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हो रही है। ऐसे में ग्रहण के प्रभाव के चलते किस समय श्राद्ध, तर्पण करना शुभ रहेगा, आइए जानते हैं-

पूर्णिमा श्राद्ध कब होगा?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिस तिथि पर पूर्वज की मृत्यु हुई हो उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करना उत्तम माना गया है। इसलिए जिन लोगों की मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई है उनका श्राद्ध कल रविवार को पूर्णिमा के दिन किया जाएगा। इस साल पितृपक्ष की पूर्णिमा पर दोपहर से चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो रहा है।

जानें चंद्रग्रहण पर कब तक कर सकेंगे श्राद्ध

रविवार रात को 9.47 से रात 1.27 तक चंद्र ग्रहण होगा। सूतक दिन में 12.57 बजे से लग जाएगा और मोक्ष 01.27 तक होगा। ऐसे में सूतक लगने से पहले यानि दोपहर 12.30 बजे तक पूर्णिमा का श्राद्ध करना उत्तम रहेगा।

कैसे करें तर्पण: कुशा की जूडी, जल के लोटे के साथ ले जा कर पीपल के नीचे कुशा की जूडी को पितृ मानकर जल से तर्पण करें। तर्पण के बाद घर आकर रोज भोजन के समय एक रोटी गाय को, एक रोटी कुत्ते को और एक रोटी कौओं को जरूर खिलाएं। साथ ही अगर संभव हो सके तो अपनी छत पर किसी चौडे पात्र में जल भरकर पक्षियों के लिए पानी जरूरी रखें और अनाज के दाने भी छत पर डालें। ब्राहृमण भोजन, श्राद्ध, तर्पण तथा अमावस्या पूजन इत्यादि जैसे अपने घर करते आ रहे हैं, वह वैसे ही यथा स्थिति करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

