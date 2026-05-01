Purnima daan Muhurat:आज पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा और दान कब करें? कथा के बाद चंद्र दर्शन से व्रत होगा पूरा
Purnima Satyanarayan Puja:बुद्ध पूर्णिमा आज यानी शुक्रवार को है। इस दिन लोग सत्यनाराण का व्रत और कथा करते हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को पूरा समझा जाता है।
बुद्ध पूर्णिमा आज यानी शुक्रवार को है। इस दिन लोग सत्यनाराण का व्रत और कथा करते हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को पूरा समझा जाता है। इस दिन स्नान और दान के लिए कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भद्रा सुबह 05 बजकर 41 मिनट से सुबह 10 बजे तक रहेगी। बुद्ध पूर्णिमा बहुत खास मानी जाती है, क्योंकि इस भगवान विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था।
पितरों के लिए क्या करें?
वैशाख पूर्णिमा पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी खास तिथि मानी गई है। इस दिन सुबह पितरों को जल दें। उनके लिए दीपदान करें, इसके अलावा काले तिल और जल का दान करें। गाय के कंडों के अंगारों पर गुड़-घी अर्पित करके पितरों का ध्यान करना और पितरों के नाम जल से भरा पात्र, पंखा, चप्पल, छाता, घी, फल, चीनी, चावल और नमक का दान करें।
दान कब करें और पूजा कब करें?
अगर आप पूर्णिमा पर व्रत रखते हैं तो सत्यनारायण की पूजा शाम के समय करें। इसदिन पूजा के लिए प्रदोष का मुहूर्त ठीक रहता है और स्नान और दान के लिए सुबह का समय। वैशाख पूर्णिमा पर जल दान अक्षय फल देने वाला होता है।
कब निकलेगा चंद्रमा, व्रत कब होगा पूरा?
पचांग के अनुसार इस दिन चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे,भद्रा का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। अगर आप व्रत रखते हैं तो चंद्र दर्शन कर पूर्णिमा व्रत का पारण किया जाता है शाम के समय। सामान्यत चंद्रमा के उदय होने और उन्हें अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। चंद्रमा को दूध, जल और अक्षत से अर्घ्य दें और इसके पश्चात पूजा स्थल पर रखें। आज चंद्रमा शाम को 6:52 बजे निकल जाएगा।
मां लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा
वैशाख पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर तक माना जाता है, ज्योतिष शास्त्र और पंचांगों में उदयातिथि के अनुसार उसी दिन व्रत-पूजन किया जाता है। इसलिए उसी दिन सुबह स्नान, दान और पूजा करना उचित रहेगा। सुबह जल्दी स्नान करें, संभव हो तो पवित्र जल या गंगाजल का प्रयोग करें। घर के मंदिर में भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। पुष्प, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र-जप, ध्यान और शांत मन से प्रार्थना करें। दान करना बहुत शुभ माना जाता है, विशेषकर जल, अन्न, वस्त्र और जरूरतमंदों को दान। भगवान बुद्ध और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देना अनिवार्य माना जाता है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां