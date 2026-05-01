साल का आखिरी चंद्रग्रहण किस पूर्णिमा पर लगेगा, क्या भारत में दिखेगा?
अगस्त के महीने में फिर से एक और चंद्र ग्रहण आने वाला है। यह साल का आखिरी ग्रहण होगा। सावन मास की पूर्णिमा पर यह ग्रहण लगेगा। यह आंशिक चंद्रग्रहण होगा। इस ग्रहण में धरती की छाया गहरी होगी। इस दिन ब्लड मून निकलेगा।
अगस्त के महीने में फिर से एक और चंद्र ग्रहण आने वाला है। यह साल का आखिरी ग्रहण होगा। सावन मास की पूर्णिमा पर यह ग्रहण लगेगा। यह आंशिक चंद्रग्रहण होगाष इस ग्रहण में धरती की छाया गहरी होगी। इस दिन ब्लड मून निकलेगा। आपको बता दें कि सावन पूर्णिमा का चंद्रग्रहण दिखाई देगा।आपको बता दें कि इस साल 13 पूर्णिमा होंगी। णई में ही दो पूर्णिमा लग रही हैं। अधिकमास भी मई के महीने में होगा, जिसके कारण दो ज्येष्ठ मास होंगे। इसके अलावा इस साल के अलावा अगले साल 2027 का सूर्य ग्रहण खास माना जाएगा। इस ग्रहण को सदी का साल का सबसे बड़ा ग्रहण कहा जा रहा है। आइए जानते हैं इस ग्रहण के बारे में
कब लगेगा साल का आखिरी सूर्यग्रहण और चंद्र ग्रहण
आपको बता दें कि सावन पूर्णिमा बहुत खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिवजी की भी पूजा की जाती है। ऐसा कहाजाता है कि ये तिथि दोनों देवों की कृपा दिलाने वाली है। सावन पूर्णिमा से पहले सावन की अमावस्या पर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लेगगा। आपको बता दें सूर्य ग्रहण के लिए 12 घंटे पहले का सूतक और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू होता है।
कहां दिखेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण
यह साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा 12 अगस्त, 2026 को लगेगा। श्रावण मास की अमावस्या को यह ग्रहण लगेगा। और यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसके बाद साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण भी अगस्त में लगेगा। इस दिन सावन मास की पूर्णिमा तिथि होगी। 28 अगस्त, 2026 को आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा, अमेरिका पूर्वी प्रशांत, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका आदि देशों में देखा जा सकेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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