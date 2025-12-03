देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करें ये 5 उपाय, होगा धन ही धन

संक्षेप: Purnima Ke Upay, Margashirsha Purnima 2025 Upay: गुरुवार को मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पर कुछ उपायों को करने से विशेष रूप से धन की देवी लक्ष्मी माता का वास घर में बना रहता है।

Purnima Ke Upay, Margashirsha Purnima 2025 Upay: गुरुवार को मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन पर कुछ उपायों को करने से विशेष रूप से धन की देवी लक्ष्मी माता का वास घर में बना रहता है। 2025 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर के दिन पड़ रही है, जो 5 दिसंबर की सुबह 04:43 मिनट तक रहेगी। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ वस्तुओं को खरीद कर अपने घर लाएं। इससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ सुख-समृद्धि बढ़ती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करें ये 5 उपाय श्री यंत्र मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन धन की देवी को खुश करने के लिए श्री यंत्र की विधिवत पूजा करें। इस दिन श्री यंत्र खरीदना भी शुभ माना जाता है।

पलाश का फूल ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी को पलाश का फूल बेहद प्रिय है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करते दौरान माता लक्ष्मी को पलाश का फूल चढ़ाएं। वहीं, घर में पलाश के फूल का पौधा लगाने से भी मां लक्ष्मी का घर में निवास बना रहता है। इससे घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है।

एकाक्षी नारियल मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी मां को एकाक्षी नारियल चढ़ाने से घर में धन-संपदा में वृद्धि होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पूजा में एकाक्षी नारियल माता को अर्पण करें फिर इसके अगले दिन इस नारियल को अपने तिजोरी या पैसों के स्थान पर रख दें। इससे घर में बरकत आती है।

सोना-चांदी मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चांदी या सोना खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए और घर की सुख-समृद्धि को बढ़ाने के लिए संभव हो तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सोना या चांदी खरीद सकते हैं।

तुलसी पूजा मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन का बहुत महत्व है। तुलसी जी मां लक्ष्मी का रूप ही मानी गई है। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी जी की पूजा करना बेहद लाभदायक माना जाता है। इस दिन आप तुलसी का पौधा भी घर ला सकते हैं।