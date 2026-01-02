Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़purnima kab hai paush purnima 2026 par kya karein chandra and maa lakshmi ke upaay
Purnima 2026 upaay: पौष पूर्णिमा पर क्या करें लक्ष्मी जी और चंद्रमा से जुड़े उपाय, भरे रहेंगे भंडारे

Purnima 2026 upaay: पौष पूर्णिमा पर क्या करें लक्ष्मी जी और चंद्रमा से जुड़े उपाय, भरे रहेंगे भंडारे

संक्षेप:

Paush purnima date: पौष पूर्णिमा हिंदू धर्म में स्नान, दान और पूजा-पाठ के लिए बहुत पुण्यदायी है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भगवान विष्णु को पा लिया, मां लक्ष्मी उनके पास आ ही जाती हैं।

Jan 02, 2026 12:02 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पौष पूर्णिमा हिंदू धर्म में स्नान, दान और पूजा-पाठ के लिए बहुत पुण्यदायी है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भगवान विष्णु को पा लिया, मां लक्ष्मी उनके पास आ ही जाती हैं। इस साल पौष पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी को शाम 06:53 बजे से प्रारंभ होकर 3 जनवरी को दोपहर 03:32 बजे तक रहेगी। इसलिए उदयातिथि के अनुसार पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को मनाई जाएगी। पौष पूर्णिमा पर स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पूर्णिमा का चंद्रमा मन और मानसिक शांति का कारक माना गया है, इसलिए इस दिन चंद्र पूजन का विशेष महत्व है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। इससे मन की शांति मिलती है। यहां पढ़ें इस दिन मां लक्ष्मी के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। इस दिन लोग व्रत रखकर सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पौष पूर्णिमा पर चंद्रमा के उपाय

इस दिन शाम को मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाना चाहिए, सुबह लोटे में दूध मिलाकर अर्पित करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा मिलती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए चंद्रमा को दूध, चावल और चीनी से अर्घ्य देने तथा लक्ष्मी चालीसा के पाठ का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इससे चंद्रमा आपके मानसिक हेल्थ को सही करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी तनाव से गुजर रहे हैं, तो गंगाजल मिलाकर सुबह स्नान करें और सफेद चीजों जैसे दूध, चावल, चीनी, सफेद मिठाई आदि का दान करें। इससे चंद्रमा के दोष दूर होते हैं।

ये भी पढ़ें:2 या 3 जनवरी कब पौष पूर्णिमा, चंद्रमा मिथुन राशि में, स्नान-दान का ये है मुहूर्त
ये भी पढ़ें:Purnima 2026: नए साल की पहली पूर्णिमा पर दिखेगा वुल्फ मून, सूर्य के सबसे निकट हो

पौष पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी के लिए उपाय

मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पौष पूर्णिमा के दिन कोड़ी का उपाय करना भी मां लक्ष्मी को आपके घर में आगमन करने में शुभ होता है। इस दिन 7 कोड़ियां लें और उन पर हल्दी लगाएं, इन्हें पूजा में रखें, सत्यनारायण की कथा करें और बाद उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें या माता लक्ष्मी के चरणों के पास स्थापित करें । इससे आपके घर में धन धान्य बढ़ेंगा। पौष मास की पूर्णिमा पितरों की शांति के लिए भी फलदायी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिनपितृ दोष शांति के लिए काले तिल का दान करें। इन सभी उपायों को शुद्ध मन, सात्विक आहार लें, किसी की निंदा ना करें। गरीबों की मदद करें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Purnima kab hai
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने