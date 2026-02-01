Hindustan Hindi News
Chandra Grahan 2026: कब लगेगा साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण, जानें सूतक काल मान्य होगा या नहीं

संक्षेप:

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने की वजह से यहां सूतक काल मान्य रहेगा। हिंदू धर्म में ग्रहण काल को अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान दौरान पूजा-पाठ नहीं किया जाता और मंदिरों के कपाट भी बंद रहते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है।

Feb 01, 2026 11:05 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
आज यानी 1 फरवरी 2026 को माघी पूर्णिमा है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ-साथ चंद्रमा की पूजा-अर्चना की जाती है। हालांकि इस दिन लेकर लोगों के बीच में यह असमंजस बना है कि माघी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। लेकिन पंचांग और खगोलविदों के मुताबिक माघी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है। ऐसे में चंद्र ग्रहण को लेकर पूजा, स्नान व दान करने वाले श्रद्धालु एकदम निश्चिंत रहें, आज के दिन कोई चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है। ऐसे में वो पवित्र नदी में स्नान, दान-पुण्य, सत्यनारायण कथा, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस साल का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा?

कब लगेगा साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण
साल 2026 में कुल दो चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा। इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा रहेगी। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर शुरु होगा और शाम को 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। कुल मिलाकर 3 घंटे 27 मिनट तक ये ग्रहण रहेगा। इसके अलावा 3 मार्च को होलिका दहन भी होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा?

भारत में दिखाई देगा?
बता दें कि साल 2026 का पहला चंद्रग्रहण भारत में नजर आएगा। पूर्वी भारत यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम में चंद्र ग्रहण का सबसे अद्भुत दिखेगा। जबिक पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्सों के अलावा कोलकाता, गुवाहाटी, ईटानगर और आइजोल जैसे शहरों में भी चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। वहीं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, और जयपुर जैसे शहरों में आंशिक चंद्रग्रहण दिखाई देगा।

इसके अलावा साल का पहला चंद्र ग्रहण पश्चिमी उत्तरी अमेरिका से लेकर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तथा उत्तरी जापान में शुरू से अंत तक साफ तौर पर देखी जा सकेगी। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भी चंद्र ग्रहण के कुछ चरणों की झलक भी दिखाई देगी।

सूतक काल
3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने की वजह से यहां सूतक काल मान्य रहेगा। हिंदू धर्म में ग्रहण काल को अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान दौरान पूजा-पाठ नहीं किया जाता और मंदिरों के कपाट भी बंद रहते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण समाप्त होते ही सूतक काल भी खत्म हो जाएगा।

क्या करें और क्या नहीं

- सूतक काल शुरू होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए।

-विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यह समय संवेदनशील होता है।

- इस दौरान भगवान के मंत्रों का जाप किया जाए, तो इसका नकारात्मक असर कम हो सकता है।

- ग्रहण काल के दौरा इस दौरान भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को छूना वर्जित होता है।

- अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा दोष हो, तो इस दौरान सफेद चीजों का दान करना बेहद लाभकारी होता है।

- इस दौराम भगवान के नाम का स्मरण, मंत्र जाप, दान और संयम ही इस समय को शुभ बना सकते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

