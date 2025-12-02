Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Purnima 2026 Date and time kab hai poornima ka vrat Full Moons in New Year Jan to Dec 2026
2026 में कब है पूर्णिमा, जानें 12 पूर्णिमा व्रत की तिथि व समय

2026 में कब है पूर्णिमा, जानें 12 पूर्णिमा व्रत की तिथि व समय

संक्षेप:

Purnima 2026 Date and time: पूर्णिमा की तिथि अत्यंत पुण्यदायी व फलदायी मानी जाती है। इस खास दिन पर काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह में पवित्र नदियों, और तीर्थ स्थलों में स्नान-ध्यान कर भगवान नारायण की उपासना करेंगे।

Tue, 2 Dec 2025 11:40 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Purnima 2026 Date and time: धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, हर महीने में पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। नए साल 2026 में कुल 12 पूर्णिमा पड़ रही हैं। पूर्णिमा की तिथि अत्यंत पुण्यदायी व फलदायी मानी जाती है। इस खास दिन पर काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह में पवित्र नदियों, और तीर्थ स्थलों में स्नान-ध्यान कर भगवान नारायण की उपासना करेंगे। पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और व्रत कई गुना फल प्रदान करने वाला है। आयकिए जानते हैं 2026 में कब-कब पूर्णिमा है-

2026 में कब है पूर्णिमा, जानें 12 पूर्णिमा व्रत की तिथि व समय

जनवरी 3, 2026 शनिवार- पौष शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 06:53 पी एम, जनवरी 02

समाप्त - 03:32 पी एम, जनवरी 03

फरवरी 1, 2026, रविवार- माघ शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 05:52 ए एम, फरवरी 01

समाप्त - 03:38 ए एम, फरवरी 02

मार्च 3, 2026, मंगलवार- फाल्गुन, शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 05:55 पी एम, मार्च 02

समाप्त - 05:07 पी एम, मार्च 03

अप्रैल 1, 2026, बुधवार- चैत्र, शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 07:06 ए एम, अप्रैल 01

समाप्त - 07:41 ए एम, अप्रैल 02

अप्रैल 2, 2026, बृहस्पतिवार- चैत्र, शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 07:06 ए एम, अप्रैल 01

समाप्त - 07:41 ए एम, अप्रैल 02

मई 1, 2026, शुक्रवार- वैशाख, शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 09:12 पी एम, अप्रैल 30

समाप्त - 10:52 पी एम, मई 01

मई 30, 2026, शनिवार- ज्येष्ठ, शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 11:57 ए एम, मई 30

समाप्त - 02:14 पी एम, मई 31

मई 31, 2026, रविवार- ज्येष्ठ, शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 11:57 ए एम, मई 30

समाप्त - 02:14 पी एम, मई 31

जून 29, 2026, सोमवार- ज्येष्ठ, शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 03:06 ए एम, जून 29

समाप्त - 05:26 ए एम, जून 30

जुलाई 29, 2026, बुधवार- आषाढ़, शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 06:18 पी एम, जुलाई 28

समाप्त - 08:05 पी एम, जुलाई 29

अगस्त 27, 2026, बृहस्पतिवार- श्रावण, शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 09:08 ए एम, अगस्त 27

समाप्त - 09:48 ए एम, अगस्त 28

अगस्त 28, 2026, शुक्रवार- श्रावण, शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 09:08 ए एम, अगस्त 27

समाप्त - 09:48 ए एम, अगस्त 28

सितम्बर 26, 2026, शनिवार- भाद्रपद, शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 11:06 पी एम, सितम्बर 25

समाप्त - 10:18 पी एम, सितम्बर 26

अक्टूबर 25, 2026, रविवार- आश्विन, शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 11:55 ए एम, अक्टूबर 25

समाप्त - 09:41 ए एम, अक्टूबर 26

अक्टूबर 26, 2026, रविवार- आश्विन, शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 11:55 ए एम, अक्टूबर 25

समाप्त - 09:41 ए एम, अक्टूबर 26

नवम्बर 24, 2026, मंगलवार- कार्तिक, शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 11:42 पी एम, नवम्बर 23

समाप्त - 08:23 पी एम, नवम्बर 24

दिसम्बर 23, 2026, बुधवार- मार्गशीर्ष, शुक्ल पूर्णिमा व्रत

प्रारम्भ - 10:47 ए एम, दिसम्बर 23

समाप्त - 06:57 ए एम, दिसम्बर 24

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

