संक्षेप: Purnima 2026 Date and time: पूर्णिमा की तिथि अत्यंत पुण्यदायी व फलदायी मानी जाती है। इस खास दिन पर काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह में पवित्र नदियों, और तीर्थ स्थलों में स्नान-ध्यान कर भगवान नारायण की उपासना करेंगे।

Follow Us on

Tue, 2 Dec 2025 11:40 PM

Purnima 2026 Date and time: धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, हर महीने में पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। नए साल 2026 में कुल 12 पूर्णिमा पड़ रही हैं। पूर्णिमा की तिथि अत्यंत पुण्यदायी व फलदायी मानी जाती है। इस खास दिन पर काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह में पवित्र नदियों, और तीर्थ स्थलों में स्नान-ध्यान कर भगवान नारायण की उपासना करेंगे। पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और व्रत कई गुना फल प्रदान करने वाला है। आयकिए जानते हैं 2026 में कब-कब पूर्णिमा है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2026 में कब है पूर्णिमा, जानें 12 पूर्णिमा व्रत की तिथि व समय जनवरी 3, 2026 शनिवार- पौष शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 06:53 पी एम, जनवरी 02

समाप्त - 03:32 पी एम, जनवरी 03

फरवरी 1, 2026, रविवार- माघ शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 05:52 ए एम, फरवरी 01

समाप्त - 03:38 ए एम, फरवरी 02

मार्च 3, 2026, मंगलवार- फाल्गुन, शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 05:55 पी एम, मार्च 02

समाप्त - 05:07 पी एम, मार्च 03

अप्रैल 1, 2026, बुधवार- चैत्र, शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 07:06 ए एम, अप्रैल 01

समाप्त - 07:41 ए एम, अप्रैल 02

अप्रैल 2, 2026, बृहस्पतिवार- चैत्र, शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 07:06 ए एम, अप्रैल 01

समाप्त - 07:41 ए एम, अप्रैल 02

मई 1, 2026, शुक्रवार- वैशाख, शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 09:12 पी एम, अप्रैल 30

समाप्त - 10:52 पी एम, मई 01

मई 30, 2026, शनिवार- ज्येष्ठ, शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 11:57 ए एम, मई 30

समाप्त - 02:14 पी एम, मई 31

मई 31, 2026, रविवार- ज्येष्ठ, शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 11:57 ए एम, मई 30

समाप्त - 02:14 पी एम, मई 31

जून 29, 2026, सोमवार- ज्येष्ठ, शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 03:06 ए एम, जून 29

समाप्त - 05:26 ए एम, जून 30

जुलाई 29, 2026, बुधवार- आषाढ़, शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 06:18 पी एम, जुलाई 28

समाप्त - 08:05 पी एम, जुलाई 29

अगस्त 27, 2026, बृहस्पतिवार- श्रावण, शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 09:08 ए एम, अगस्त 27

समाप्त - 09:48 ए एम, अगस्त 28

अगस्त 28, 2026, शुक्रवार- श्रावण, शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 09:08 ए एम, अगस्त 27

समाप्त - 09:48 ए एम, अगस्त 28

सितम्बर 26, 2026, शनिवार- भाद्रपद, शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 11:06 पी एम, सितम्बर 25

समाप्त - 10:18 पी एम, सितम्बर 26

अक्टूबर 25, 2026, रविवार- आश्विन, शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 11:55 ए एम, अक्टूबर 25

समाप्त - 09:41 ए एम, अक्टूबर 26

अक्टूबर 26, 2026, रविवार- आश्विन, शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 11:55 ए एम, अक्टूबर 25

समाप्त - 09:41 ए एम, अक्टूबर 26

नवम्बर 24, 2026, मंगलवार- कार्तिक, शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 11:42 पी एम, नवम्बर 23

समाप्त - 08:23 पी एम, नवम्बर 24

दिसम्बर 23, 2026, बुधवार- मार्गशीर्ष, शुक्ल पूर्णिमा व्रत प्रारम्भ - 10:47 ए एम, दिसम्बर 23

समाप्त - 06:57 ए एम, दिसम्बर 24