पूर्णागिरी मंदिर: मां सती का नाभि गिरने से बना था ये शक्तिपीठ, मनोकामना पूर्ति के लिए चुनरी में गांठ बांधने की है परंपरा

पूर्णागिरी मंदिर उत्तराखंड का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जहां मां सती की नाभि गिरी थी। जानिए इस मंदिर की पौराणिक कथा, इतिहास, सिद्ध बाबा-भैरव मंदिर का महत्व और मनोकामना पूर्ति के लिए चुनरी में गांठ बांधने की अनोखी परंपरा।

उत्तराखंड के चंपावत जिले में टनकपुर के निकट अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित मां पूर्णागिरी मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर शारदा नदी (काली नदी) के तट पर विराजमान यह मंदिर आस्था, तपस्या और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत केंद्र है। इसे 51 शक्तिपीठों और 108 सिद्धपीठों में गिना जाता है। मंदिर तक पहुंचने की खड़ी चढ़ाई भक्तों के लिए शारीरिक और मानसिक तपस्या का प्रतीक है, जो उन्हें देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। आइए जानते हैं इस पवित्र धाम की कथा, महत्व, परंपराएं और विशेष बातें।

मां पूर्णागिरी मंदिर का धार्मिक महत्व पूर्णागिरी मंदिर देवी शक्ति का एक प्रमुख केंद्र है, जहां मां सती की नाभि गिरी थी। यह स्थान सिद्धपीठ होने के साथ-साथ शक्तिपीठ भी है। मंदिर की ऊंचाई और प्राकृतिक सौंदर्य भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यहां की यात्रा केवल दर्शन तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक 'ऊर्ध्वगामी यात्रा' है, जो आत्म-शुद्धि और समर्पण का प्रतीक है। मंदिर में साल भर भक्तों की भीड़ रहती है, खासकर चैत्र नवरात्रि और चैत्र-वैशाख नवरात्रि में। यहां की ऊर्जा इतनी प्रबल मानी जाती है कि भक्त दूर-दूर से मनोकामनाएं लेकर आते हैं।

मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती ने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया, तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां-जहां अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। पूर्णागिरी में मां सती की नाभि गिरी थी। 'पूर्णागिरि' नाम नाभि के 'पूर्ण रूप' या 'पूर्णता' से जुड़ा है, इसलिए इसे 'पूर्णता का पर्वत' कहा जाता है। यह कथा मंदिर को दिव्य शक्ति का केंद्र बनाती है और भक्तों में गहन श्रद्धा जगाती है।

मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण और कथा ऐतिहासिक रूप से, 1632 ईस्वी में गुजरात के व्यापारी चंद्र तिवारी चंपावत के राजा ज्ञानचंद के यहाँ शरण लिए थे। एक रात मां पूर्णागिरी ने उनके स्वप्न में दर्शन दिए और मंदिर निर्माण का आदेश दिया। इस दिव्य प्रेरणा से मंदिर का निर्माण हुआ। यह घटना पौराणिक कथा को ऐतिहासिक आधार प्रदान करती है और दर्शाती है कि देवी की इच्छा कैसे मानव प्रयासों से साकार होती है। तब से यह मंदिर सिंधी, कुमाऊंनी और अन्य समुदायों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है।

सिद्ध बाबा और भैरव मंदिर का महत्व पूर्णागिरी यात्रा को तब तक पूर्ण नहीं माना जाता, जब तक भक्त सिद्ध बाबा मंदिर और भैरव मंदिर के दर्शन ना कर लें। भैरव मंदिर को मंदिर का द्वारपाल माना जाता है, जहां साल भर धूनी जलती रहती है। सिद्ध बाबा को मां पूर्णागिरी का अनन्य भक्त माना जाता है।

मनोकामना पूर्ति की चुनरी में गांठ बांधने की परंपरा पूर्णागिरी मंदिर की सबसे लोकप्रिय परंपरा है चुनरी में गांठ बांधना। भक्त अपनी मनोकामना लेकर मंदिर में चुनरी गांठ बांधते हैं और प्रार्थना करते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वे कृतज्ञता स्वरूप वापस आकर गांठ खोलते हैं। यह अनुष्ठान भक्त और देवी के बीच व्यक्तिगत संविदा का प्रतीक है। यह परंपरा भक्तों को सक्रिय रूप से अपनी आस्था में भागीदार बनाती है और पूर्ति होने पर आभार व्यक्त करने का सुंदर माध्यम प्रदान करती है।

पूर्णागिरी मंदिर यात्रा का अनुभव और विशेषता मंदिर तक पहुंचने के लिए टनकपुर से लगभग 20 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है, फिर पैदल चढ़ाई शुरू होती है। यह यात्रा शारीरिक तपस्या के साथ-साथ आध्यात्मिक शुद्धि का माध्यम है। मंदिर परिसर में शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और देवी की जीवंत उपस्थिति का अनुभव होता है। नवरात्रि में लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर ना केवल धार्मिक केंद्र है, बल्कि आस्था, समर्पण और मनोकामना पूर्ति का जीवंत प्रमाण भी है।

मां पूर्णागिरी के दर्शन से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है।